朴信惠《低谷醫生》最新劇照公開！變身產生職業倦怠的醫生，自曝的確經歷過低潮期！

演員朴信惠與朴炯植合作的新作品《低谷醫生》即將於1月27日公開，今日也公開了最新劇中的造型照片。

《低谷醫生》描述正奔跑在人生上升曲線圖上卻突然煞車失靈的南荷娜（朴信惠飾）與余正宇（朴炯植飾）兩人對於自己幾乎已無生機的人生實施心肺復甦術，是一部浪漫喜劇作品。在人生的黑暗期重逢的兩個競爭對手，如何成為彼此的光，過程充滿笑容與心動，共鳴與安慰。



特別是預告將以浪漫女王回歸小螢幕的朴信惠，也說明了自己選擇這部作品的原因。朴信惠將飾演患有職業過勞綜合症的麻醉科醫師南荷娜，雖然透過聰明的頭腦與過人的努力，瘋狂學習後成為了醫師，卻也是一個瘋狂工作的大人，某天突然發現自己除了學習與工作，什麼都不會，過著無趣人生的她，希望做出改變。



照片中身為醫師的南荷娜也無力地坐著接受治療，每天忙著工作的她卻忘了照顧自己，反覆的日常生活讓她疲憊不堪，臉上也毫無生機。接著南荷娜穿著手術室的藍色制服走在街頭，眼神似乎有些失望無奈，又或者穿著白袍的她，不知聽見了什麼訊息眼睛瞪得又大又圓。



朴信惠表示，每個人在生活中至少都會經歷一次低潮，包含自己也曾有過這樣的經驗，所以荷娜這個人物所感受到的情感對她來說並不陌生，她也表示自己雖然演過很多作品與角色，但希望能演出一部在日常又平凡的故事中帶給大家安慰及療癒的作品。



朴信惠也為了出演這部作品而與精神科醫師進行過諮詢，醫師說即使罹患的憂鬱症，也不見得會一整天都有氣無力，而只是暫時失去了多種感情，遇到困難的時候需要找出克服的方法而已。這也是她接演這部作品的原因，希望展現出原本感到無力與不安的荷娜，透過家人以及正宇的幫助，逐漸被治癒的過程。《低谷醫生》將於1月27日晚間公開。

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