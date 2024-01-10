【韩网热帖】意外地有很多人追星是这个类型

就是不执著於看本命真人的类型。

虽然是超级投入的真粉丝，但除了见面会和演唱会之外几乎不参加任何线下行程，所谓「室内粉丝」。

反正站姐们都会立即在SNS更新高清影片，与其花自己的钱、时间、体力去电视台预录、签名会看真人，不如在家看4K高清直拍，舒舒服服等著站姐投喂。 在Twitter和YouTube转一圈，就能获得超高的追星满意度。 去见面会的人也会做字幕影片分享出来，代理体验满分。

就算去演唱会和见面会也是用肉眼看、专注欣赏演出，反正手笨拍不出好看的东西，有优秀站姐们在拍就行了。

当然该做的还是会做，包括加入官方粉丝会、看行程、买周边和Season's Greetings、投票等等，只是没有「必须在线下看真人」的强迫感。



韩国网友评论：

1. 是我耶kkk

2. 房间里第一排多好啊

3. 是我！看真人有时反而会幻灭，而且往返太消耗精力

4. 不是意外，是大部份都这样吧？

5. 我就是这样，即便去线下，重点也是跟粉丝们一起感受追星的心动氛围kk真人就跟萤幕里一样啊，哪有真人比照片更好看，我看都一样

6. 现在的环境很适合这类型，很多时候直拍比现场看得更清楚更近

7. 是我，但现在演唱会涨价好多，不能常去了...

8. 用跑线下的能量可以多看3遍综艺或演唱会DVD

9. 不住在首尔，想去也没办法...

10. 去过一次粉丝签名会，感受到现实打击，变成室内粉丝了kk

11. 不消费粉丝签名会影片，不消费站姐照片

12. 我本来也这样，但去过一次线下后还想再去ᅮᅮ

13. 我正相反，舍得花钱看真人，对周边和影像内容就没兴趣...

14. 不论预录、签名会或演唱会，我必须每个月见到本命一次，连海外行程都追... 看不到就会脱粉

出处：https://theqoo.net/hot/3052141182

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