PENTAGON KINO离开Cube后成立一人企划公司！取名「NAKED」

男团PENTAGON自10月陆陆续续多名成员与CUBE娱乐合约到期,上月洪硕正式签约演员公司,而日前轮到KINO有落脚处,是自立门户的「NAKED」。

KINO成立「NAKED」,原单字是裸露的、不加掩饰的,顾名思义想表达自己用最真诚的面貌向大众接近。官方帐号ID皆取名「nakedxproud」,公开的概念照以「自由」、「自信」与「真诚」为主题,附上的励志小语相当耐人寻味,且好奇KINO未来会带来什么新作品。

「没有人能像自己一样娱乐自己」



「你能穿在身上最美丽的东西是自信」



「缺陷不是不足,是提醒我们同在」



KINO明年1月27日生日当天将在首尔举行的演唱会,也用「NAKED」取名为「KINO:[BORN NAKED]LIVE IN SEOUL」,门票已售罄,而本周22日会先在日本东京举行「KINO's Housewarming party」。



