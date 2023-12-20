韩国地标文物景福宫连续2日遭恶意涂鸦，写歌手名+留不明网址！20名专家紧急修复
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韩国地标文物景福宫连续2日遭恶意涂鸦，写歌手名+留不明网址！20名专家紧急修复

生活   2023年12月20日   星期三08:41   Tracy  

（封面图源：IG@gyeongbokgung_palace_official）

韩国地标文物景福宫的外墙连续2天遭人涂鸦。

据韩媒报导称，16日淩晨景福宫的外墙上被人涂鸦，写下「免费电影」4个字，还被喷涂了疑似非法影视网站的网址。 17日晚上景福宫墙面再遭喷漆，此次涂鸦长3米、高1.8米，内容则是某歌手的姓名和专辑名。 警方通过调查推测首次涂鸦的嫌疑人为一男一女两个人。 而第二次涂鸦的嫌疑人已与18日中午投案自首，是一名20岁男性，目前作案动机不明。

景福宫是首尔地标性建筑，作为首尔五大宫之首更是韩国代表性的文化遗产，来韩国的游客几乎都会到此观光。 据悉，事发后韩国文化财厅派出20名文物保护专家对受损墙面紧急修复，预计将耗时1周。

依据韩国相关法规，任何人不得在国家指定的文化遗产上涂抹或刻印，违规者将被有关部门责令恢复原状或赔偿相关费用。 如果未经许可就改变国家指定文化遗产现状或可能影响这些文化遗产的保存状态，将面临五年以下有期徒刑或5000万韩币以下罚款。

这已经不是韩国第一次发生有人故意损毁国家制定的文化遗产的事情，2008年2月10日年近70岁的蔡某在首尔崇礼门（俗称南大门）蓄意纵火，火灾开始於晚上8时40分（韩国标准时间，下同），由於崇礼门的上层楼阁为木制建筑，火势一发不可收拾，整层楼阁都陷入一片火海。 最后除了下半部石砌部份仍保持完整外，上层整体木制框架连同脊梁瓦片在翌日淩晨付诸一炬，消防部门历经约5个小时持续进行了救火工作，亦无法避过崇礼门被烧毁的命运。 蔡某被捕后透露自己出於对政府的忿怨而纵火，最终蔡某被判囚10年。

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