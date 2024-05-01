《泪之女王》朴成焄上《You Quiz》自曝个性胆小：「被误会是财阀，住在半地下室长达7年！」

连续因《黑暗荣耀》以及《泪之女王》中饰演反派角色而人气直升的演员朴成焄，也突然备受瞩目。他来到刘在锡的《You Quiz》与大家分享许多自己人生反转的小故事。

5月1日播出的tvN《You Quiz》邀请了《黑暗荣耀》以及《泪之女王》中最火红的反派演员朴成焄演出，他曾演出《我唯一的守护者》、《陌生人》，《黑暗荣耀》中大家都熟悉的色弱全宰隽，到最近刚播毕的超人气作品《泪之女王》中锋狂想抢走海仁的尹殷盛，接下来还将带给大家《鱿鱼游戏2》，这也是他的第50部作品，可说是相当活跃。



朴成焄还透露因作品受到喜爱也改变了他的日常，他说大家都很喜爱他出演的作品，因为路上有很多人讨厌他，他常会听到「马上滚出去」「要不跟我较量一下？」这些话，甚至连去吃饭，还会被餐厅阿姨打了一下后背，阿姨说：「为什么那样？就放过他们吧〜」引发全场大笑。朴成焄还在节目中畅谈与金秀贤和金智媛合作的趣事，还称金智媛是「班长风格」，令人期待今日播出。



朴成焄也被问到反派演技，是否个性上也有部分相似才能够演起来如此自然？他说自己完全以手机录影来练习演出，透过影片一次又一次调整自己的眼神或是语气，做到想要的程度。更自曝其实自己超胆小，在当兵前都必须开著灯才敢睡觉，超反转的性格让大家相当惊讶。另外朴成焄还在节目中透露大家误解他为「财阀」但其实他长达7年住在《寄生上流》中那种半地下室，想起过往更流下了眼泪。



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