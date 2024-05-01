李荷妮离开待了10年的经纪公司SARAM娱乐！孔明曾因她加入此公司

《夜晚开的花》李荷妮昨（30）日确定离开待了长达10年的经纪公司Saram娱乐，双方和平分手。

昨日经纪公司SARAM娱乐对外表示与李荷妮的合约到期，是「美丽的离别」意指和平分手，且表达：「对长时间合作的李荷妮表达深深的感谢，愿演员李荷妮的未来充满祝福和幸运。」



李荷妮2014年10月首度和SARAM娱乐签约，2021年5月续约一次，共待了近10年的时间。和她因《鸡不可失》结下深厚姐弟情谊的孔明，‎2021年曾透露自己正是因她的关系被引荐‎，可见李荷妮对SARAM有相当大的信任，而孔明目前还在SARAM旗下。



据‎《MyDaily》报导，相关人士分析李荷妮与SARAM应经过长时间的讨论，认为李荷妮与SARAM娱乐合作10年已展现相当大的义气。报导还提及李荷妮长期合作的经纪人近期转往卞耀汉经纪人成立的TEAMHOPE，李荷妮很可能也会随著经纪人脚步前往，不过TEAMHOPE否认，但承认该经纪人目前仍替李荷妮处理事务。

李荷妮是选美小姐出身，尚未进入演艺圈就颇有名气，2009年首次演戏便演担纲主演，2014年起与SARAM合作的期间确实缴出不少演技与人气并具的作品，2019年《鸡不可失》（炸鸡特攻队）转型喜剧或动作片演员后号召力更是扶摇直上，接连的电视剧《热血司祭》、《One the Woman》到《夜晚开的花》全是高收视名作，《夜晚开的花》还是SARAM参与制作。

▼李荷妮IG《夜晚开的花》幕后照片



▼SARAM娱乐官网仍挂著李荷妮的介绍页面



李荷妮进入FA市场（自由市场），演艺圈一些人士都在观望李荷妮会落脚何处，也有声音担心李荷妮要开拍‎《热血司祭2》了却仍未有经纪公司，不过照‎《MyDaily》所言李荷妮的经纪人至今还帮忙她，应是没此问题。

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