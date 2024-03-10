KINO难忘台湾乌来温泉美景！成立公司「NAKED」后解锁「这个」新技能！

为了3月10日即将举办个人粉丝见面会的KINO，在周六3月9日一飞抵台湾便立即与媒体进行简单联访，幽默风趣的他与大家分享成立个人公司后的心得与改变。

原来KINO除了公开演出行程外，在2022年他也曾与家人一起来台旅游，令他印象深刻的是乌来的温泉以及美景，还有当地好吃的牛肉面。这次来台自然不陌生，他也笑称台湾像是他第二个家乡。问到他是否有希望合作的台湾歌手？KINO即席哼出了「天黑请闭眼」的旋律，还用手机找出了邱锋泽＋陈零九的照片给记者们看，表示希望有机会能与九泽CP合作。



去年底刚成立个人公司「Naked」，KINO表示自己非常喜爱这个单字，给人一种内在力量的感觉，虽然成立时也考量过期他的名字，最终还是决定用了「Naked」。KINO表示成立公司后觉得每天都是崭新的挑战，当然也经历了不少状况，例如演出必须取消或延后，活动预算不足等等，但同时他也完成了很多事情，得到不同的成就感。



令他感到最有成就感的新技能，竟是学会了大家办公室不可或缺的EXCEL技巧！KINO说当时真的很痛苦，但学会之后才知道100万以上的大数字也可以用逗点标示更加清楚。而实际参与公司运营时，也需要自行评估成本与收益部分，也藉此获得了一些小小的乐趣。



此趟SOLO登台KINO也用心练习了中文，他请身边曾住在中国3年的乐手来指导他，KINO还当场拿出手机播出录音档案，是他用来练习的语句，包含「很高兴来到这里」「大家准备好了吗」等等舞台上可能会用到的中文句子，记者们纷纷称赞KINO的发音非常标准，不过他却抱怨中文有够难，光一句话就被老师反覆纠正，为了录下发音正确的句子，短短的录音档案却让他录了两个小时。



KINO提到个人活动与团体非常不一样，音乐型态上也很不一样，现在自己做的音乐比较贴近自己的本性。KINO想尝试的事情还有很多，无论是在美术艺术方面、节目MC或是演戏，都很希望有机会可以尝试看看，也有自信能够做得好，只是现阶段对於音乐比较有热忱，希望集中於音乐的作品表现。



KINO在3月21日即将发行全新单曲「Freaky Love」，他也说明这作品描述的是一个人疯狂陷入爱情的瞬间，他笑著问在场的人「应该大家都有过这样的瞬间」，但所有在场记者们纷纷摇头表示没有这样的经历，因此KINO赶紧澄清「我也没有这样的经验！」表示以想像的方式来创作本次的新单曲作品。KINO正面对新的挑战，也是首度SOLO来台，受到许多粉丝们的支持让他相当开心，也请大家持续多多关注他的作品。



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