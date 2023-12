PENTAGON KINO離開Cube後成立一人企劃公司！取名「NAKED」

男團PENTAGON自10月陸陸續續多名成員與CUBE娛樂合約到期,上月洪碩正式簽約演員公司,而日前輪到KINO有落腳處,是自立門戶的「NAKED」。

*相關報導:‎曾演《遺物整理師》《致鬱生日》,PENTAGON洪碩離開CUBE簽約演員公司與金慧峻等同門‎

KINO成立「NAKED」,原單字是裸露的、不加掩飾的,顧名思義想表達自己用最真誠的面貌向大眾接近。官方帳號ID皆取名「nakedxproud」,公開的概念照以「自由」、「自信」與「真誠」為主題,附上的勵志小語相當耐人尋味,且好奇KINO未來會帶來什麼新作品。

「沒有人能像自己一樣娛樂自己」



「你能穿在身上最美麗的東西是自信」



「缺陷不是不足,是提醒我們同在」



KINO明年1月27日生日當天將在首爾舉行的演唱會,也用「NAKED」取名為「KINO:[BORN NAKED]LIVE IN SEOUL」,門票已售罄,而本週22日會先在日本東京舉行「KINO's Housewarming party」。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞