《PEAK TIME》冠军团VANNER又突破了！新辑主打歌由Hui&禹奭制作获好评，初动破14万张

「兼职男团」、「《PEAK TIME》冠军团」VANNER（泰焕、GON、慧成、成国、泳光）上月30日发行新辑《CAPTURE THE FLAG》，成绩成功突破上一张专辑《VENI VIDI VICI》。
VANNER上月底发行第二张迷你专辑《CAPTURE THE FLAG》，比起上一次回归制作阵容有MONSTA X亨愿，这次阵容更为庞大有PENTAGON HUI与禹奭、NATHAN、BTOB任炫植与《PEAK TIME》熟悉的评审Ryan Jhun。主打歌〈JACKPOT〉便是由HUI、NATHAN与禹奭等共同制作，是带有蓝调摇滚（Blues Rock）感性的另类摇滚（Alternative Rock）歌曲，传达出成员们彼此扶持、同在时更耀眼的友谊与团魂，MV公开八天已破452万观看次数。
▼录音幕后花絮可听见Hui的导唱与禹奭现身
除了MV点阅增长速度提升外，专辑初动（首周销售量）更是突破上一张专辑，破14万，比起上次的10.9万涨了3万之多。iTunes全球排行上，於菲律宾与哥伦比亚夺冠，巴西、香港、马来西亚、台湾、义大利等地也挤进前10名，海内外人气都持续看涨。
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