曾演《遺物整理師》《致鬱生日》，PENTAGON洪碩離開CUBE簽約演員公司與金慧峻等同門

男團PENTAGON上月有5名成員與經紀公司CUBE娛樂合約到期，剩下的成員也陸續到期，包括洪碩（梁洪碩），洪碩如今也簽約了新公司。

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洪碩與CUBE娛樂的合約本月6日到期，近日就聽見消息他與ANDMARQ娛樂

簽約。ANDMARQ娛樂是以演員經紀為主的公司，旗下包含許多演技派演員，《屍戰朝鮮》金慧埈、《那年，我們的夏天》朴真珠、《魔女二部曲：另一個她》申詩雅、《紙房子：韓國篇》全鐘瑞、《One the Woman》陳瑞妍……等等，ANDMARQ還參與過《極速首爾》、《靈魂伴侶》（韓版《七月與安生》）等電影製作。



洪碩2016年以男團PENTAGON出道，2019年主演《最棒的炸機》開始了演技生涯，後來還演出Netflix熱門影集《Move to Heaven：我是遺物整理師》、PLAYLIST與NAVER TV合作的《致鬱生日》等等，主演的《致鬱生日》雖是小眾網路劇但擁有一批忠實觀眾，洪碩與女主角Red Velvet Yeri的表現頗受好評，後來還登上大銀幕上映。



洪碩加入了ANDMARQ娛樂，想必會對戲劇事業上有所幫助，粉絲都相當祝福。

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