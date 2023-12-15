BTS柾国《Seven》拿到Spotify十亿收听奖牌！上次《Dynamite》获奖用盘子拌饭，这次会...？

Spotify今日通过SNS宣布防弹少年团柾国凭《Seven》加入「十亿俱乐部」，公开了柾国拿到奖牌的影片，还透露即将有好料公开！

全球最大音乐串流媒体平台Spotify近日推出2023年Wrapped活动，公布今年最受欢迎的艺术家、歌曲、专辑和Podcast节目，其中「全球热门歌曲（Most-Streamed Songs Globally）」排名第四的就是防弹少年团柾国的首张SOLO单曲《Seven（feat. Latto）》，播放次数超过22亿、收听人数接近100万，刷新了K-POP SOLO歌手的最高纪录。 其他进入TOP 5的皆为欧美著名歌手，包括Miley Cyrus、SZA、Harry Styles、Eslabon Armado、Peso Pluma等。



Spotify历来向播放次数超过十亿的歌手赠送奖牌，因为奖牌中间像一只盘子，所以很多歌手会拍摄用它吃饭的影片表示炫耀和庆祝，例如Drake用它吃意大利面、Joe Jonas用它吃麦当劳XD之前防弹少年团凭藉《Dynamite》获得十亿奖牌，7位成员就聚在一起吃了韩式拌饭，还把鸡蛋饼摆成护盾形状：



Spotify表示柾国的「认证影片」很快就会公开，不知这他会选择如何「料理」这张奖牌呢？



此外，柾国已在本月12日和队友Jimin一起结伴入伍，将在2025年6月退伍。



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