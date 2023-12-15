秀英自曝在狎鸥亭被年轻男生要电话！「已经有交往10年的男友」就连这句话也无用！

身为长寿女团少女时代的成员，走在路上也有被搭讪的状况！秀英在节目中自曝不久前才在狎鸥亭被年约20多岁的男生要联络方式，只好搬出男友脱身。

秀英日前在YT频道《赵贤雅的周四夜》节目中，谈到自己身为「出道20年」的现役偶像，在江南地区还被年轻男子搭讪的状况。秀英先是谈到自己与赵贤雅变得亲近的契机，因为赵贤雅看到了秀英的IG，觉得整个Timeline编排上做得很美，想要知道有什么秘诀所以就聊起来了。



影片中秀英提到，自己曾在狎鸥亭被年轻男子「猎艳」，她说大约是今年初或者是去年发生的事情，是天气凉凉的时候，大约有2位20出头岁的男生走向了她，还递上了手机，秀英一开始以为是想要要求跟她合影的粉丝，於是还准备了一下，但其中一位男子开口了，「我真的本来不做这样的事情的，这是我打从出生以来第一次，虽然很抱歉，若不失礼的话能否给我你的电话。」



接著旁边的男子也出来作证，说自己的朋友是真的从来没向女生要过电话号码，如果不失礼的话就麻烦她了。最后秀英只好说「很抱歉但我已经有男朋友了。」没想到男子并不相信，还继续追问她与男友「是交往多久了」，秀英只好回答「10年了」，没想到男子还是持续要求，能不能还是给一下电话，以后再联系看看？



秀英当时考量到「总不能说出我就是少女时代秀英」这个真相，同时还考量到如果真的说出来了，眼前的男生会不会反问「那是谁啊？」这样自己就会陷入尴尬了，所以秀英最终还是以道歉来结束这场对话，对方也只好放弃。说起这段往事，秀英在节目中也表达遇到这样的状况其实「很开心」～

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