BTS防弹少年团Jin不光照顾新兵弟弟们，连他们的父母都贴心关怀：每次结业式上都送蜗牛霜给父母们

防弹少年团大哥Jin的军队美谈又多一条。

女网友A某公开了Jin在军队中的事情,她写道:「担任我男友现在职位的上一位同仁,在第5师团接受了新兵教育,他说Jin每次结业式时都会买一大箱蜗牛霜送给训练兵的父母,还说新兵训练期间至少有买3次零食分给训练兵们,人特别好,从来没对训练兵发过火。 」

[정보/소식] 조교 BTS 진, 열외 훈련병 군장 3개 들고 갔다...미담 또 추가 ([News] BTS Jin, brings three sergeant badges for discharged trainees... Another rumor added) https://t.co/9sOpfhFxSp pic.twitter.com/LsBDpbeiSB