BTS防弹少年团Jin不光照顾新兵弟弟们，连他们的父母都贴心关怀：每次结业式上都送蜗牛霜给父母们

防弹少年团大哥Jin的军队美谈又多一条。

女网友A某公开了Jin在军队中的事情，她写道：「担任我男友现在职位的上一位同仁，在第5师团接受了新兵教育，他说Jin每次结业式时都会买一大箱蜗牛霜送给训练兵的父母，还说新兵训练期间至少有买3次零食分给训练兵们，人特别好，从来没对训练兵发过火。 」

[정보/소식] 조교 BTS 진, 열외 훈련병 군장 3개 들고 갔다...미담 또 추가 ([News] BTS Jin, brings three sergeant badges for discharged trainees... Another rumor added) https://t.co/9sOpfhFxSp pic.twitter.com/LsBDpbeiSB — 인스티즈(instiz) (@instiz) November 10, 2023

A某还透露：「全套军装、设备超过10kg，非常重，有三名新兵为此落伍了，Jin直接背了3套走到目的地。金硕珍真不愧是金硕珍，大家觉得超感动。男友现在职位的上一位同仁说Jin本人的脸只有拳头那么大，比镜头里看上去还要帅几百倍，背肌特别猛。 」。



其实这已经不是第一次有军队新兵的家人朋友爆料Jin的美谈了，上周有网友也在网路上公开了Jin的趣事，称他经常自掏腰包给内务班的弟弟们打包美食，被大家称赞是「经常请吃饭的漂亮Jin」。

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