BTS防彈少年團Jin不光照顧新兵弟弟們，連他們的父母都貼心關懷：每次結業式上都送蝸牛霜給父母們
廣告

BTS防彈少年團Jin不光照顧新兵弟弟們，連他們的父母都貼心關懷：每次結業式上都送蝸牛霜給父母們

明星   2023年11月14日   星期二10:20   Tracy  

（封面圖源：IG@jin）

防彈少年團大哥Jin的軍隊美談又多一條。

（圖源：第五師團cafe截圖）

女網友A某公開了Jin在軍隊中的事情，她寫道：「擔任我男友現在職位的上一位同仁，在第5師團接受了新兵教育，他說Jin每次結業式時都會買一大箱蝸牛霜送給訓練兵的父母，還說新兵訓練期間至少有買3次零食分給訓練兵們，人特別好，從來沒對訓練兵發過火。 」

A某還透露：「全套軍裝、設備超過10kg，非常重，有三名新兵為此落伍了，Jin直接背了3套走到目的地。金碩珍真不愧是金碩珍，大家覺得超感動。男友現在職位的上一位同仁說Jin本人的臉只有拳頭那麼大，比鏡頭裡看上去還要帥幾百倍，背肌特別猛。 」。
（圖源：X@koala613912）

其實這已經不是第一次有軍隊新兵的家人朋友爆料Jin的美談了，上週有網友也在網路上公開了Jin的趣事，稱他經常自掏腰包給內務班的弟弟們打包美食，被大家稱讚是「經常請吃飯的漂亮Jin」。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » BTS防彈少年團Jin不光照顧新兵弟弟們，連他們的父母都貼心關懷：每次結業式上都送蝸牛霜給父母們
© 2023 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手