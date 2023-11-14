BTS防彈少年團Jin不光照顧新兵弟弟們，連他們的父母都貼心關懷：每次結業式上都送蝸牛霜給父母們

防彈少年團大哥Jin的軍隊美談又多一條。

女網友A某公開了Jin在軍隊中的事情，她寫道：「擔任我男友現在職位的上一位同仁，在第5師團接受了新兵教育，他說Jin每次結業式時都會買一大箱蝸牛霜送給訓練兵的父母，還說新兵訓練期間至少有買3次零食分給訓練兵們，人特別好，從來沒對訓練兵發過火。 」

[정보/소식] 조교 BTS 진, 열외 훈련병 군장 3개 들고 갔다...미담 또 추가 ([News] BTS Jin, brings three sergeant badges for discharged trainees... Another rumor added) https://t.co/9sOpfhFxSp pic.twitter.com/LsBDpbeiSB — 인스티즈(instiz) (@instiz) November 10, 2023

A某還透露：「全套軍裝、設備超過10kg，非常重，有三名新兵為此落伍了，Jin直接背了3套走到目的地。金碩珍真不愧是金碩珍，大家覺得超感動。男友現在職位的上一位同仁說Jin本人的臉只有拳頭那麼大，比鏡頭裡看上去還要帥幾百倍，背肌特別猛。 」。



其實這已經不是第一次有軍隊新兵的家人朋友爆料Jin的美談了，上週有網友也在網路上公開了Jin的趣事，稱他經常自掏腰包給內務班的弟弟們打包美食，被大家稱讚是「經常請吃飯的漂亮Jin」。

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