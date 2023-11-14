男团 MONSTA X「门面担当」蔡亨愿今日入伍！网遗憾：好喜欢看《蔡氏漂流记》的疗愈感～可惜～

亨愿今天入伍当兵，喜欢他的粉丝们都感到非常舍不德，而他分享了入伍的心情：「希望MONBEBE（粉丝名）能够一直幸福，直到我们再次见面的那一天到来。」

男团 MONSTA X 的成员蔡亨愿（另译：亨元）在今日入伍，履行国防职责。



据经纪公司STARSHIP娱乐透露，亨愿於今天进入训练中心，完成基础军事训练后，会以现役军人的身份分配到所属部队。 入伍地点和时间将会保密，低调入伍。



（队友Shownu帮亨愿理发，为他送行～）



「我会以健康的状态服完兵役回来的，所以我希望MONBEBE（粉丝名）能够一直幸福，直到我们再次见面的那一天到来。」他表示这段个人活动的时间，也让自己成长许多，一定会再跟MONSTA X成员们团聚，以更好更帅气的面貌来跟粉丝们见面的，表达了对团队和粉丝们的爱。



近期，亨愿以他所主持的人气网路节目《蔡氏漂流记》获得了更高的关注和人气，每一期节目邀请艺人好友或前后辈一起出游，在忙碌的现代社会中带给大家疗愈身心的时间，许多网友对於他将入伍无法继续更新《蔡氏漂流记》内容而感到遗憾。



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