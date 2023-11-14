朴恩斌《无人岛的DIVA》堆石头拍摄SOS惹来济州岛民怨！剧组道歉：「会负责尽快恢复原状」

近来有越来越多电视剧或是综艺节目的拍摄，因各种原因而惹来民众不满。就连最近人气高涨的电视剧，由朴恩斌、蔡钟协主演的《无人岛的DIVA》，也因为剧情需要而在沙滩上堆积大量的石头，引发当地居民不满。

剧情相当精彩大获好评的电视剧《无人岛的DIVA》，传出剧组为了拍摄而在沙滩上堆积了大量的石头，之后置之不理而引起居民抗议。网路媒体《济州之声》出现了一则报导名称为《在济州海边未经许可拍摄，并堆积大量石头置之不理造成民怨的电视剧争议》，而文内所提到的电视剧就是《无人岛的DIVA》，在济州黄牛峙海边拍摄时堆积石头的事件。



《无人岛的DIVA》因剧情描述主角朴恩斌漂流到无人岛上受困十五年，而期间她不断向外求援，经年累月在沙滩上将石头堆成「SOS」求救符号，在电视剧中出现时相当壮观。另外媒体也提到《无人岛的DIVA》拍摄公共海面区域时，也没有获得许可即自行进行拍摄，造成争议。



对此，tvN剧组也表达抱歉之意，表示虽然事前也已经向当地机关与居民们说明，但在拍摄时以及完成后并未立即恢复原状，的确对当地居民造成不便，也为此道歉，并且承诺尽快恢复原状。



不过《无人岛的DIVA》早在今年4月时也有另一桩拍摄时的插曲。当时在首尔钟路区进行拍摄至凌晨时，一位40多岁的男子认为拍摄时发出的光线与声响让他感到烦躁，突向拍摄现场丢掷砖头，造成一位女性工作人员受伤。虽然电视剧拍摄相当辛苦，有时因剧情需要而取景地点或拍摄时间特殊，难免对一般民众的日常生活造成影响，但希望双方能够互相尊重，以免引发民怨。



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