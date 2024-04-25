闵熙珍记者会全面反驳HYBE！巫师只是熟人、喜欢占卜的是HYBE，曾与房时爀友好约定「踩aespa」

闵熙珍今日下午召开记者会对HYBE多项指控做出否定，期间多次气愤落泪，因言辞较为坦率和激动，身边的法务部不时打断其发言。

闵熙珍记者会长达2个半小时，小编初步整理了最受关注的四个话题：

1. 「踩aespa」

闵熙珍公开了多张kakao Talk对话截图，可见闵熙珍和房时爀曾经气氛相当融洽，房时爀还自称追星（闵熙珍）成功的粉丝。 其中一张是2021年12月2日的对话，房时赫问：「能把aespa踩在脚下吗？」闵熙珍回应「哈哈哈」，房时爀以emoji回复「拜托您了」。



2. 巫师

闵熙珍表示巫师只是她的熟人而已，反问：「巫师是什么不可接触的贱民吗？」闵自曝因HYBE缘故去过几次精神科，觉得不够舒畅才找到巫师，会问「我能有好的发展吗」也是很自然的事。 闵熙珍反指HYBE的人才喜欢占卜，因此才臆想闵熙珍也是依靠巫师。

3. 防弹兵役&抄袭

闵熙珍表示自己没说过「BTS是抄袭我的东西」，和巫师探讨兵役话题是出自「NewJeans妈妈」的私心，因为HYBE待她极差，只有当HYBE的王牌防弹少年团暂时缺席时，NewJeans才能获得重点宣传。



4. 经营权

闵熙珍否认为钱财篡夺经营权，因为她已经有股份和其他报酬，以前没有、以后也不会篡夺经营权：「我从来没有很喜欢偶像文化，只是一个努力工作的人罢了。 」

闵熙珍表示连日来的报导已令很多人对她形成自傲轻浮的「魔女」印象，她认为这是HYBE觉得利用够了、因她不愿低声下气就故意搞坏她的名声，所以不是闵熙珍背叛HYBE，而是HYBE背叛闵熙珍。

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