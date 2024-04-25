闵熙珍召开记者会一度因闪光灯拒谈话，否认夺取经营权、否认说过BTS是抄自己的

HYBE娱乐近日针对旗下厂牌ADOR管理阶层实施监察职权，指控ADOR代表闵熙珍窃取相关情报欲夺取ADOR经营权。由於超人气女团NewJeans正在ADOR旗下，外界都相当担心NewJeans是否会受影响。

目前闵熙珍正召开记者会说明详细说明自己的立场，不过开场时引发些许口角冲突，导致记者会拖延。闵珍熙穿著宽松T恤，戴著帽子随意扎起头发登场，现场记者闪光灯不断，就为了捕捉闵珍熙更多表情变化，岂知闵珍熙坐下不久便要求记者别再拍照了，表示闪光灯和快门声会让自己无法集中，便放下麦克风拒绝说话。



现场决定开放记者先拍照，她干脆掩面不说话，后续抬头发现记者仍继续拍，表示很抱歉自己并没有搞清楚摄影记者和取材记者的差异才会如此，但希望大家体谅她真的因相机很难开口。据直播画面与声音，现场疑似还有记者与工作人员产生口角冲突，最终双方终於商量好让摄影记者先行离场。



据目前记者会情形，闵熙珍大致否认了自己并没有争夺经营权，表示自己本来也不太喜欢偶像文化，「只是个努力工作的人」，而且自己有股份在手，根本连计划都没计画过夺经营权。她对HYBE目前公开与她有关的内容也反驳「都是虚假内容」，也否认曾说过「BTS抄袭了我的点子」，说是断章取义，且反过来指控是HYBE背叛自己，强调自己并没有背叛HYBE。



闵珍熙现场还公开和HYBE议长房时爀的kakao Talk截图。（更多消息本站将持续更新）



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