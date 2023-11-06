韩媒曝BTOB续约失败不是「60亿合约金」而是因爲「商标权」！CUBE否认传闻：正在协商中

今日（6日）据韩媒 스포츠조선（朝鲜体育） 报导称，BTOB全体成员上周与CUBE的专属合约已经结束，决定不再续约。

据报导，BTOB与CUBE的第二次续约在即，有其他经纪公司和成员们接触，并开出60亿韩元的团体合约金。业界相关人士透露，BTOB是兼具创作能力的组合，再加上涉猎综艺和演技，因此向BTOB「提议」高合约金是事实，但是全体成员想维持BTOB的意志非常强烈，因此CUBE最终调整合约金。但是在这过程中，CUBE以使用BTOB商标权爲条件，要求共享整个组合销售额的一部分，导致协商破裂。



对此，CUBE相关人士回应：「报导中数次提及的合约金（60亿）不是和我们谈过的事项，也不知道出处。关於商标权，虽然正在和成员们积极进行协商，但具体事项很难说，报导中提到的内容也很难确认。」

BTOB在2012年3月以〈秘密（Insane）〉出道，发行过〈Beep Beep〉、〈It's Okay〉、〈I`ll Be Your Man〉、〈Missing You〉、〈Only one for me〉、〈Beautiful Pain〉等热门歌曲，受到大众的喜爱。特别是全部的成员都具备扎实的主唱实力和表演实力，实力得到认可。



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