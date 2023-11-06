INFINITE成员东雨与成烈 12月2日来台举办Fan Meeting

INSPIRIT超幸福（官粉名）！韩国实力派INFINITE日前在台北成功举办完两场演唱会，获得满满粉丝支持当下，成员也感性致谢并相约，希望能用最快时间再次跟大家相聚...

其中成员东雨与成烈果然信守承诺，确定於12/2（六）晚间六点，在「信义剧场Legacy MAX」举办「2023 JANG DONG WOO & LEE SUNG YEOL FAN MEETING IN TAIPEI」，送给所有INSPIRIT在2023年底前最后压轴的大惊喜！

能唱、能跳，私下与INSPIRIT互动亲昵的东雨与成烈，这次将组成最强队友CP，带来超精彩的演出，成烈与东雨说：「这次见面会诚如主题，将分为『WORK』与『VACATION』两个主轴，全部内容设计都是崭新规划，连我们自己都相当期待，看完流程后，都深深觉得好精彩啊！」，而目前已全面进入准备期的两人，堪称是火力全开的积极进行所有排练，一定要给足INSPIRIT满满精彩的舞台。

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聊到陪著INFINITE成长的所有粉丝，东雨与成烈特别再次谢谢所有INSPIRIT不离不弃之心，透过作品发表、实体巡演及社群互动，甚至台上与台下有时超可爱，彼此间搞笑逗嘴零距离，一点一滴的美好回忆，都是INSPIRIT成为扎实铁粉的原因！订於12/2（六）晚间六点，於「台北信义剧场 Legacy MAX」举办韩国实力派Infinie成员东雨跟成烈「2023 JANG DONG WOO & LEE SUNG YEOL FAN MEETING IN TAIPEI」，更多活动详情请上主办单位「SHOW Office Entertainment.co.ltd」之FB官方粉专「https://www.facebook.com/SHOWOffice2023/ 」或官方IG「https://www.instagram.com/showoffice2023/ 」。

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