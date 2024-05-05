韩评论家曝光NewJeans和ILLIT投资成本巨大，前者才花了161亿，后者高达1500亿！

HYBE娱乐与旗下厂牌ADOR代表闵熙珍之间争论持续了多日仍不见结果，在韩国网友风向逐渐开始转向闵熙珍之时，有知名评论家直言狙击闵熙珍，但他透露出的关於NewJeans和ILLIT的制作费却意外得到了更多的关注。

前政治人朴施东（音译）解释了ADOR诞生的背景，HYBE是由HYBE全额出资161亿（韩币，下同）所创建的公司，闵熙珍在打造出在全球具有超人气效应的NewJeans之后提到了佣金，因为税务等问题，最后双方达成了闵熙珍获得HYBE所持有的18% 股份的协议，「ADOR靠HYBE的161亿建起来，去年销售额达到了1100亿，保守的评价ADOR值6000亿，闵熙珍持有20%股份有可能是1000亿，也有可能是1兆、2兆，也有可能是4000亿，她要求金额的是利益的30倍，差不多是3、4000亿。 」



朴施东接著称：「闵熙珍一直觉得是自己培养出了NewJeans，但是NewJeans的成功100%都是她的功劳吗？NewJeans的成功是利用了HYBE这个平台。 她们出道MV在拥有7500万粉丝的HYBE频道上公开，这根本不是那些从零开始的新人团队可以想像的事情，而且还有防弹少年团师妹团这个称号，在国际市场上打响了名号。 」

「闵熙珍代表作为一个自己也培养艺人的圈内人，狙击ILLIT抄袭，被网友们斥责。 打造NewJeans的资金有161亿，而在ILLIT身上花了1500亿，耗费了更多的资金，一出道（ILLIT）就被泼脏水，闵熙珍代表都不考虑作为同公司的艺人吗？」



相关新闻很快就在theqoo上传播开来，不少网友忍不住吐槽「评论人不该是站在HYBE这边吗？怎么说出来的话都像在贬低HYBE」、「ILLIT这种注水团居然花了1500亿，评论家其实是闵熙珍的卧底吧」、「花了多少???1500亿？？太不像话了」、「你们这群老男人赶紧散了吧，全都钻进钱堆里了」、「 你们有不了解事情的全部啊」、「怎么可能有1500亿，追星族又不是傻子，1500亿要多少年才回本啊，合约难道签了15年？」、「1500亿花出去就是这个效果？」等。

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