傳他社開60億韓元延攬BTOB全體！CUBE回應「到期前盡全力」，還有消息推新男團nowadays

CUBE娛樂目前和旗下男團BTOB(徐恩光、李旼赫、李昌燮、任炫植、Peniel、陸星材)正在進行二次續約方面的討論,不過傳出「殺出程咬金」。

近日先是有傳聞,他家經紀公司開出了60億韓元(約14.3億台幣、3456萬港幣)向BTOB拋出橄欖枝,希望作為團體合約金延攬他們,有媒體認為按照現在的經濟情勢而言,此數字「並不簡單」。



今(1),CUBE娛樂對媒體做出回應,表示和BTOB的合約尚未完全到期,在到期前會在事務上竭盡全力,並透露BTOB成員們正在為未來發展多方面考量,且強調報導中的「60億韓元合約金」和CUBE毫不相關。



▼BTOB目前還正要推出紀錄片《BTOB TIME : Be Together THE MOVIE》,會在電影院上映



BTOB 2012年出道,雖然不局限於抒情歌,但抒情歌絕對是他們的強項,如名曲〈Missing You〉。2018年他們曾完整體續約一次,目前迎來二次續約關卡,若未能和CUBE達成共識,是否能沿用「BTOB」一名相當難說。



另外,CUBE今日還有則消息,‎《JTBC NEWS》‎稱CUBE正準備在明年第一季度推出新男團「nowadays」。CUBE已8年未推出新男團,上一次已是2016年的Pentagon,女團則是2021年的LIGHTSUM,而‎CUBE不久前才和Pentagon部分成員結束專屬合約(團體並未解散)‎。

