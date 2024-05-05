【韩网热门】李浚荣新剧设定：室内撑伞、财阀8世、不是反派

男主人设是在不会下雨的室内也坚持撑伞的雨伞执著男，韩剧历史上第一位财阀8世kkkk

《大力女子都奉顺》《我的上流世界》编剧白美琼参与创作、《SNL Korea》《喜剧大联盟》导演金敏京执导，应该会很好笑。

第一次担任爱情喜剧女主角的表艺珍，不是反派也不是杀人犯的李浚荣，两位演员合作的TVING原创剧集《我明目张胆地梦想成为灰姑娘》。 内容讲述因为难以脱离的辛苦现实而把梦想改为灰姑娘的女生，遇到不信任爱情之类东西的白马王子，在互相煎熬的过程中成长为白马女子，是一部讲述成年人爱情故事的混合型浪漫喜剧。



预计5月开播，请多关注！



韩国网友评论：

1. 不是反派也不是杀人犯的李浚荣kkkkk恭喜！

2. 我以为是什么伞柄里有水壶、伞尾能开枪的东西kkk

3. 都说富不过三代，八代已经是贵族吧

4. 八世kk祖上是朝鲜时代的贪官污吏，然后亲日派吗？kkkk

5. 日剧时代的财阀势必是亲日派，所以一般只安排到财阀三四代而已，好奇这方面要如何设定kkk

6. 如果不是亲日派，财产应该要么被抢走、要么都花在独立运动了

7. 也许一开始是外国人，解放后才搬来韩国？kkkk

8. 可能是鬼怪或都敏俊的后人kk

9. 《继承者们》刘瑞秋说从爷爷的爷爷的爷爷开始每一代都是富人，也在论坛里被骂过kkk

10. 财阀世袭到第8代，我的无产阶级革命之血沸腾了

11. 每一代都短命所以很快就到8代？

12. 也可能是没经历日据时期的假想世界观嘛hh

13. 会不会故事背景是2090年？雨伞能射出网子、打开就是显示器、有隔音功能之类？

14. 究竟室内撑伞是为什么，怕晒黑吗？

15. 李浚荣又接新剧了，真的像牛一样辛勤工作

16. 疯狗一样的设定深得我心，已开始觉得有趣

17. 两位主演都有好感，期待ing

出处：https：//theqoo.net/hot/3214938204

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