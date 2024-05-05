《泪之女王》金秀贤13年前的歌唱实力！主演《梦想起飞Dream High》与IU并肩的美声合唱流传至今

金秀贤不只是演技好，连歌唱实力也是相当惊人！！和IU同框的片段，仍旧是许多韩剧粉的经典回忆场景。

金秀贤的「人生角色」真的太多太多，其中在2011年主演 KBS 韩剧《梦想起飞Dream High》的艺校学生「宋森动」一角，更是惹哭了不少追过这部剧剧的观众。



先来说说他的角色遭遇的困境，金秀贤饰演的宋森动是由母亲独自抚养长大的农村男孩，为了追寻歌手梦进入了艺术高中，自身也十分有歌唱的天赋，但却因为一次意外造成了听觉障碍，站在舞台上会时不时出现暂时性耳鸣的情况，压力越大情况就越糟...







▼这一段舞台表演更是最最经典的场面，原本因为听不到音乐而大走音的金秀贤，在秀智的帮助下成功完成表演，看哭了许多人：（歌名〈梦想〉Dreaming）



当时剧中也很热衷的话题是拥有「绝对音感」的天才型学生们，此外，拥有天赋的学生还有IU饰演的金必淑！

▼IU与金秀贤合唱的片段，也是这部剧必回味的场面！！（清唱真的好好听喔～～～）（歌名：〈难道不能爱你吗？〉Can't I Love You）



中字回味版~

如果感到剧荒的话，也可以找出这部剧来看看喔！非常推荐～～～～





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