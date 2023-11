韓媒曝BTOB續約失敗不是「60億合約金」而是因爲「商標權」！CUBE否認傳聞：正在協商中

今日(6日)據韓媒 스포츠조선(朝鮮體育) 報導稱,BTOB全體成員上週與CUBE的專屬合約已經結束,決定不再續約。

據報導,BTOB與CUBE的第二次續約在即,有其他經紀公司和成員們接觸,並開出60億韓元的團體合約金。業界相關人士透露,BTOB是兼具創作能力的組合,再加上涉獵綜藝和演技,因此向BTOB「提議」高合約金是事實,但是全體成員想維持BTOB的意志非常強烈,因此CUBE最終調整合約金。但是在這過程中,CUBE以使用BTOB商標權爲條件,要求共享整個組合銷售額的一部分,導致協商破裂。



對此,CUBE相關人士回應:「報導中數次提及的合約金(60億)不是和我們談過的事項,也不知道出處。關於商標權,雖然正在和成員們積極進行協商,但具體事項很難說,報導中提到的內容也很難確認。」

BTOB在2012年3月以〈秘密(Insane)〉出道,發行過〈Beep Beep〉、〈It's Okay〉、〈I`ll Be Your Man〉、〈Missing You〉、〈Only one for me〉、〈Beautiful Pain〉等熱門歌曲,受到大眾的喜愛。特別是全部的成員都具備紮實的主唱實力和表演實力,實力得到認可。



