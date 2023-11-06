韓媒曝BTOB續約失敗不是「60億合約金」而是因爲「商標權」！CUBE否認傳聞：正在協商中

今日（6日）據韓媒 스포츠조선（朝鮮體育） 報導稱，BTOB全體成員上週與CUBE的專屬合約已經結束，決定不再續約。

據報導，BTOB與CUBE的第二次續約在即，有其他經紀公司和成員們接觸，並開出60億韓元的團體合約金。業界相關人士透露，BTOB是兼具創作能力的組合，再加上涉獵綜藝和演技，因此向BTOB「提議」高合約金是事實，但是全體成員想維持BTOB的意志非常強烈，因此CUBE最終調整合約金。但是在這過程中，CUBE以使用BTOB商標權爲條件，要求共享整個組合銷售額的一部分，導致協商破裂。



對此，CUBE相關人士回應：「報導中數次提及的合約金（60億）不是和我們談過的事項，也不知道出處。關於商標權，雖然正在和成員們積極進行協商，但具體事項很難說，報導中提到的內容也很難確認。」

BTOB在2012年3月以〈秘密（Insane）〉出道，發行過〈Beep Beep〉、〈It's Okay〉、〈I`ll Be Your Man〉、〈Missing You〉、〈Only one for me〉、〈Beautiful Pain〉等熱門歌曲，受到大眾的喜愛。特別是全部的成員都具備紮實的主唱實力和表演實力，實力得到認可。



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