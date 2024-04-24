被偶像歌手耽误的搞笑男团！《惊人的星期六》BTOB预告扮相，引发网上热烈反应：这集必看

虽然节目组并不会要求来宾扮装，但成员们很自发性地完成使命，要不要这么优秀？！XDDD

tvN 热门综艺节目《惊人的星期六》公开的最新预告中，迎来了人气男团BTOB（韩文团名是비투비）的徐恩光、李昌燮、陆星材三位成员出演，一登场就引发热烈回响。



▼最新预告，将在4月27日的周六晚间19:30播出：



网友表示，三人各自的扮相代表的意思是花牌中雨光（비광）的B（비）、





电影《明天过后》（투모로우中Tomorrow）的TO（투）、





比格犬（비글、小猎犬、米格鲁）的B（비），真的是太用心啦～！





网上反应：「他们又忘了自己是偶像歌手了哈哈哈」、「这集我一定要看」、「差点认不出扮成狗狗的是李昌燮」、「我记得有一位Melody(粉丝名)说，不用理解BTOB的所有行动，嘿嘿嘿」、「虽然他们唱歌时很认真，但搞笑时更认真更有态度」、「所以...这样做的原因...是什么哈哈哈哈哈」、「你不应该寻找他们这样做的理由...只因为他们是BTOB」、「就是一群当搞笑艺人可能会更成功的大男孩」、「对搞笑有很大欲望的偶像歌手」

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