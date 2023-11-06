CUBE上午才否認傳聞！下午發布正式聲明表示：BTOB全員不續約，結束11年的同行

今日上午，韓媒曝 스포츠조선（朝鮮體育）BTOB續約失敗不是「60億合約金」而是因爲「商標權」的問題。

據悉，CUBE以使用BTOB商標權爲條件，要求共享整個組合銷售額的一部分，導致協商破裂。隨後，CUBE否認相關傳聞：「關於商標權，雖然正在和成員們積極進行協商，但具體事項很難說，報導中提到的內容也很難確認。」



但在同天下午，CUBE通過正式立場表示，與BTOB（徐恩光、李旼赫、李昌燮、任炫植、Peniel、陸星材）不續約。CUBE方面表示：「在BTOB第二次專屬合約即將到期之際，本公司與成員們進行長時間慎重的討論，結果在相互間達成協議後，決定不再續約。」



同時補充道：「向長久以來作爲CUBE娛樂所屬的BTOB，還有一直陪伴在BTOB身邊的MELODY（粉絲名）表達感謝。雖然CUBE和BTOB的緣分很遺憾在這裡結束了，但是我們會真心支持擁有無窮無盡可能性的BTOB成員們的新成長和閃耀的未來，希望大家能一如既往地喜歡開始另一個旅程的BTOB。」





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