郑恩地相隔九个月二度登台开唱再「安可」! 挑战金曲歌后A-LIN 抒情神曲〈挚友〉唱出新滋味

Apink主唱郑恩地二度攻台再「安可」献多重惊喜秀足神级歌喉实力,无愧「行走CD女王」的她连飙18首好歌外加韩、英、中语「三声道」全开高唱夯曲,不仅韩文经典连发,还翻唱两首破十亿的英文情歌神曲-Shawn Mendes的〈There's Nothing Holdin' Me Back〉及Lewis Capaldi的《Someone You Loved》,天籁美声让全场听到耳朵受孕不说,有备而来的她更加码献唱金曲歌后A-LIN的K歌金曲〈挚友〉送给台粉,标准中文加上震撼高音融化现场每位歌迷的心。

因过人唱功及美声实力而被粉丝誉为「信听歌手」(因信任而听)的郑恩地挟著高人气今(10/14)於台北国际会议中心再次开唱,而这场《JEONG EUN JI ENCORE CONCERT [Travelog] IN TAIPEI》演唱会特别命名为「ENCORE安可」返场,其实正是郑恩地的想念台北心声,她透露前次来台开唱让她意犹未尽,更难忘台粉当时的热情回应和支持,促使她决定首度举行安可演唱会,与歌迷一起延续这场「Travelog」的旅程。



尽管是「ENCORE安可」返场,宠粉的郑恩地无论歌单曲目安排及表演都花心思重新安排,除了开场就带来自己个人专辑多首好歌〈Journey For Myself〉、〈Away〉、〈It's OK〉、〈Hopefully Sky〉、外,有「OST原声带歌姬」称号的她更带来一连串戏剧主题曲,如《大力女子都奉顺》的OST-〈You Are My Garden〉、《请回答1997 》的OST-〈All For You〉,还有经典合唱曲〈Love Day〉,耳熟能详的旋律掀起全场大合唱,宛如千人KTV般热闹!



郑恩地「中文力」全开,继上次唱了《月老》的主题曲〈如果可以〉让歌迷回味不已后,这次来台有备来的她为了给台粉惊喜,特别选了金曲歌后A-LIN的千万点阅抒情K歌〈挚友〉,字正腔圆的咬字搭配上超有感染力的歌喉,不仅为这首歌增添新面貌外,更让歌迷见识到郑恩地「行走CD女王」的唱功!彩蛋连抛的郑恩地给足除了个人韩文代表曲及中文歌外,更大展翻唱功力连唱两首英文神曲Shawn Mendes的《There's Nothing Holdin' Me Back》及Lewis Capaldi的《Someone You Loved》,把转音跟高音技巧发挥到淋漓尽致的她一唱到副歌震摄全场。更牢牢抓住大家的心,诚意十足的歌单献礼,让粉丝嗨到不行,掀起全场高潮!



与台粉像朋友一样互动的郑恩地特别透露自己正在拍戏的近况,更提到自己的新戏正是跟《大力女子都奉顺》的导演合作,而且也是她首次主演有点搞笑的浪漫喜剧,从来没有尝试过这这样戏路的她坦言有点紧张,让台下歌迷纷纷喊加油为她应援,台下还有歌迷对她喊:「不可以亲亲(在戏里)!」让郑恩地笑说:「我总会跟粉丝说,在拍戏的那个不是我啦,是那个角色!」她更透露昨晚到抵台后跟工作人员去吃饭时,刚好有驻唱人员在唱这首歌,心里一则以喜一则以忧,一方面觉得这首歌大家应该会喜欢,另一方面又觉得怕唱不好,结果令人惊喜的超强表演,让她唱完笑说:「心情很好!」有歌迷现场教她讲「心情好」的台语「爽(送)啦!」她开心地现学现卖也讲起台语「爽(送)啦!」让台上台下笑成一片。爱学中文的她还让歌迷教她讲「很好」、「非常好」、「超级好」,可说十分融入现场欢乐气氛!

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻