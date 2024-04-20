MAMAMOO辉人首度SOLO台北场许愿：「有机会想来台湾看海〜」安可曲走下台近距离与粉丝互动

4月20日晚间MAMAMOO成员辉人在台北举办个人演唱会，4月17日刚过30岁生日的她，坦言有了MooMoo们的祝福让她感觉非常幸福。





辉人专著一袭蓝色斜肩闪亮亮的短洋装登场，也感谢粉丝们让她原订一场演出加场为两场，并且一票难求全部卖光，就连视线不良的区域也全数售罄。本次的巡回演出，辉人第四个城市就前进台北，她表示比起前面几场有表演地比较放松一点，但也会提醒自己尽量不要失误。她也为SOLO演唱会准备了许多专属内容，想要呈现给大家属於辉人自己的故事。



辉人也提到自己前一晚吃了满多美食，包含麻婆豆腐以及乌梅汁，味道相当特别，令她难忘。提到今年30岁的生日，辉人也说自己接收到许多MooMoo们的祝福，并且自己临时决定到了海边看海，让她觉得自己今年的生日过得非常疗愈，有好好休息，也感到很幸福。本次演出行程比较紧凑，听说台湾的海边也很美，於是她希望有机会能够专程来台湾看海。





辉人原本拿著手持麦克风，为了演出快歌唱跳而必须更换耳麦，她把握与粉丝们相会的时间，没有下台更换而是请了三位化妆与造型师来到台上，有的帮忙补妆，有的帮忙梳理长发，让辉人有时间多与粉丝们聊天，同时更换了耳麦，是相当特别的一个景象。



她也提到在下半年即将发行的新专辑中，她拍摄了类似证件大头照的照片，想作为小卡在专辑内赠送，也纪念自己出道10年以及30岁的这一年，不过听说照片提前曝光了而最后决定不赠送，辉人觉得有点可惜。不过看到今天台湾MooMoo们反应非常热烈，她决定重新拍摄另一组照片，重新制作小卡放到新专辑中。





到了安可曲的段落，辉人更是直接现身在观众席，一边唱歌一边走向全场粉丝们，让大家又惊又喜。她还指挥全场与她共同合照并拍摄纪念影片，粉丝们大呼「莎郎嘿」的声音让她相当感动。



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