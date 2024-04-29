《泪之女王》金智媛：「洪海仁将成为我记忆中四叶草般的存在，克服困难的指标」

演员金智媛再度登上韩剧中浪漫女王的地位，在刚播毕的《泪之女王》中演技再度攀上高峰，引领剧情发展，也创造不少话题与超高收视率。

《泪之女王》中金智媛所饰演的洪海仁，是财阀第三代，担任百货公司的社长，这样的人设也让金智媛在服装表现上造型必须华丽吸睛，集喜剧、浪漫爱情以及人伦亲情等多样题材於一身的《泪之女王》，金智媛完美消化展现出独特的洪海仁魅力，细腻的演技表现也不负众望。剧中她的情绪起伏也相当大，可能上一瞬间还正在对丈夫白贤佑心动，接下来却突然因幻觉症状而感到恐惧，悲喜交替的复杂情绪与眼神，观众可以很明确地从她的脸上感受到，说话时的语调起伏也随著剧情演进做了相当细腻的调整。



金智媛所属公司也以问答的方式公开了她的终演感想，她表示拍摄时几乎度过了一年四季这么长的时间，也很期待播出，不过感觉一下子就播毕了有些不舍心情。也真心感谢大家对於《泪之女王》的喜爱，也希望大家把身体健康摆在第一位，祝福大家健康幸福，也要对自己所爱的人们无怨无悔的相爱。她也期待以新的作品再与大家见面。



关於身边朋友对《泪之女王》的反应或留言，令她最印象深刻的是哪些？金智媛提到对於该发火的场面大家会一起投入感到愤怒，开心的场面也会一起很开心地看，她也很好奇观众们看了会有什么样的感觉？并且同时自己会回想起当时拍摄的回忆，觉得很神奇。而且周围朋友总是追问她「到底是HE还是BE」要她剧透，或是要她「不快点回到百货公司掌权是在做什么」等这些威胁（？）的简讯，令她感到相当有趣。



拍摄时有什么印象最深刻的场面？令金智媛印象最深刻的是第11集前半部分，还透露印象中自己是哭著看完这一集的。剧情中是所有家人们得知海仁生病的消息，虽然这部分在现场拍摄时，这些前辈演员们并没有一起出现在现场，但透过播出时一看，大家在各自的位置一同为海仁而难过，这让金智媛感觉相当投入，多亏了大家的精湛演技让她也一起流下眼泪。



金智媛曾提到在德国拍摄的戏份最令她印象深刻，而其中有开心蜜月的戏码，却也有两人街头吵架，以及在教堂中的悲情哭戏。金智媛表示在德国从新婚的甜蜜时期，到发现白贤佑已准备好离婚文件，以及最终海仁几乎放弃求生的一连串拍摄，是海仁从幸福跌落地狱的过程，也是她最能理解洪海仁这个角色内心的一段时光。情绪起伏非常大的确不容易拍摄，金智媛表示感谢韩国与德国两地所有工作人员一起努力，也觉得是令她留下深刻印象的一段时光。



穿梭在女王家族与龙头里家族，金智媛表示前辈们的演技让她从剧本阅读时期就解除了紧张感，也感叹前辈们的精湛演技让她学习到不少，拍摄相当愉快，而后期更有许多两家人齐聚在一起的场合，也让金智媛觉得度过了很多节日般的家人相聚时光，感觉到相当温暖。



对於洪海仁这个角色又在金智媛记忆中占有什么样的位置？金智媛表示洪海仁在她心中就像「四叶草」般的存在，其实这样的角色感到挫折的时间并不长，虽然难熬却也可以克服，为了克服困难所以努力著。这样的海仁对她来说成为了一个「克服」的指标，所以想要记得，在遭遇困难状况时成为一股克服的力量，并且带来希望的这个像「四叶草」般的洪海仁。



她也提到洪海仁这个角色其实心中充满了爱，但却表现出来的方式却有点生疏，随著剧情的展开而逐渐学会了表现自己内心，希望呈现给观众们努力的模样，也希望大家记得海仁其实是温暖的。她也向剧中的海仁喊话：「海仁啊～辛苦了！希望之后只有幸福的事等著你。托你的福，学会了即使在艰难的状况下也不会放弃，要笑著再度振作起来。谢谢你，希望你现在不会再说出违背心思的话，成为一个善於传达内心温暖的海仁，再见！」与角色正式告别。



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