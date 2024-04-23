MAMAMOO 玟星个人巡回演唱会 5月5日紧急加场！

MAMAMOO 玟星出道 10 年以来首次举行个人世界巡回演唱会。

4 月 7日 （日）首站在台北国际会议中心（TICC）登场，现场带来多首热门歌曲，嗨翻全场粉丝，最后更是下台和粉丝互动，活动现场承诺粉丝表示「之后我用中文做首歌好了，报答粉丝的爱」。3月同时开卖 4 月 7 日 （日） 台北和 5 月 4 日 （六）高雄《Moon Byul 1ST WORLD TOUR [MUSEUM : an epic of starlit]》演唱会门票，一开卖后即全部完售，为了感谢粉丝的支持，宣布将加开一场 5 月 5 日（日）在高雄流行音乐中心，演唱会门票将於 4 月 23 日（二） 晚上 7 点在 KKTIX 网站开卖，全场实名制购票，演唱会票价为 NT$5,600 / NT$4,600 / NT$3,600 / NT$2,800，凡於 4 月 28 日（二）前购票者，有机会在 5 月 2 日（四）使用一元加购 1:1 合照、观看彩排、会后欢送、1:10 团体合照、亲笔签名海报等福利。MOO MOO们务必把握最后机会。





【Moon Byul 1ST WORLD TOUR IN TAIWAN [MUSEUM : an epic of starlit]】

⟡ 活动时间⎪

2024 年 5 月 4 日（六）5PM

2024 年 5 月 5 日（日）4PM

⟡ 活动地点 ⎪ 高雄流行音乐中心

⟡ 购票网站 ⎪ https://chillin.kktix.cc/events/moonbyulconcert

⟡ 5/5 场次开卖时间 ⎪ 4 月 23 日（二）7PM（实名制）https://chillin.kktix.cc/events/moonbyulconcert0505

⟡ 票价 ​⎪ NT$5,600 / NT$4,600 / NT$3,600 / NT$2,800

⟡ 5/5 场次粉丝福利加购时间｜ 5 月 2 日（四） 7PM（实名制）

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