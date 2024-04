Jessica苦练中文歌曲：「我真的想和你们一起唱〜」为演唱会订制美衣但这点不合女神心意

Jessica於4月21日晚间在台北与粉丝们见面,准备了超过20首曲目献给台湾粉丝们,就像名称《Diamond Dream》一样,Jessica接连换上多套美美服装在舞台上像钻石般闪耀。





Jessica在舞群气势磅礴开场之下现身,穿著一身亮黄色小洋装搭配黑色长靴,与舞群完美搭配三首曲目,「Set Me Free」「Summer Storm」与「Love Me The Same」,也呈现特别的椅子舞给观众们。她一开口即用英语向大家问候,也表示台湾总让她感到有特别的能量,相隔许久来台见到粉丝们,让她感觉相当兴奋,更特别介绍了她的韩国好友上台,也提到家人本次也在观众席中。



短短一则影片的时间,Jessica立刻换上了浅色洋装,她更特别介绍这件衣服是特别为这次的演出量身打造的,不过唯一不合女神心意的,就是搭配衣服的手套,因为手套是透明纺纱材质,只要有一点点汗就很难脱下来。不过粉丝们大呼超美,总算让她放心。Jessica还随著歌曲安排在歌曲最后一句结束时拿出拍立得拍下全场的盛况,要求一次又一次重拍,相当有趣。





接下来Jessica连续演出两首快歌「Diamonds」与「God Is a Wamon」,让她用中文大喊「累死我了〜」,也用中文询问粉丝们喜欢什么歌曲,Jessica说自己为了能和全场粉丝们合唱,非常认真的准备了一首中文歌曲「至少还有你」,中文咬字发音相当标准无可挑剔,粉丝们的合唱也让她以中文表示「我很感动,你们的声音很大」。接著她还要求将场灯调暗,请粉丝们挥舞事先准备好的星星应援灯,一片黄色灯海让她直呼「好漂亮喔〜」



在安可桥段,为了呼唤Jessica再度上台,粉丝们不断一次又一次清唱著「冷面」,Jessica也换上了可爱的海军样式小洋装加上帽子,有种可爱又清凉的感觉,为大家演唱这首「冷面」,她表示已经很久没有在舞台上演唱这首歌曲,听到大家的合唱她也很惊讶,希望大家觉得有夏天清凉又有趣的感觉,还反问大家「我很搞笑吗?」中文沟通零距离。





