《犯罪都市4》锐不可挡！韩国上映首周即突破400万观影人次，已超越损益平衡点

由马东石一手打造的系列续集电影《犯罪都市4》，能否延续前作之高人气，也成为千万电影呢？看来离目标不远了，在韩仅上映短短一周时间票房已冲破400万观影人次，仅5日就已突破损益平衡点订下的350万人次，口碑仍在持续延烧中。

以韩国电影界的预测，新上映的电影若在首周就能突破200万观影人次的话，就相当有可能突破1000万人次的目标，因为首周的口碑延烧很可能带动了第二周的票房更高涨。以之前的作品来看，在韩最终达到超越1300万观影人次的《首尔之春》，在上映五日即突破189万人次。而最近刚突破1100万观影人次大关的《破墓》，也是在首周票房创下262万人次的纪录。



《犯罪都市4》属於续集电影，虽然不比原创作品来得新颖或以新鲜感吸引人，但在上映首周的票房成绩看来，本次要突破1000万人次大关也可望轻松达标。上映后许多人对《犯罪都市4》评价非常高，并且认为是可以阖家观赏的高娱乐性作品。当然也有另外一方面的声浪觉得《犯罪都市4》压迫了同时期上映的其他作品，不过站在电影院的角度来看，也是无可厚非的选择。



韩国电影事业至今仍未能恢复疫情前的获利基准，仍在赤字营运中，未能转亏为盈。在同一时期中也没有让观众们感到有兴趣的韩国电影，电影院业者也表示若有其他作品能与《犯罪都市4》一样引发大家观影的兴趣，自然也会一起安排上映时段，仅靠偶尔人气爆发的一部千万电影，电影院的营运是无法支撑下去的。



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