鄭恩地相隔九個月二度登台開唱再「安可」! 挑戰金曲歌后A-LIN 抒情神曲〈摯友〉唱出新滋味

Apink主唱鄭恩地二度攻台再「安可」獻多重驚喜秀足神級歌喉實力,無愧「行走CD女王」的她連飆18首好歌外加韓、英、中語「三聲道」全開高唱夯曲,不僅韓文經典連發,還翻唱兩首破十億的英文情歌神曲-Shawn Mendes的〈There's Nothing Holdin' Me Back〉及Lewis Capaldi的《Someone You Loved》,天籟美聲讓全場聽到耳朵受孕不說,有備而來的她更加碼獻唱金曲歌后A-LIN的K歌金曲〈摯友〉送給台粉,標準中文加上震撼高音融化現場每位歌迷的心。

因過人唱功及美聲實力而被粉絲譽為「信聽歌手」(因信任而聽)的鄭恩地挾著高人氣今(10/14)於台北國際會議中心再次開唱,而這場《JEONG EUN JI ENCORE CONCERT [Travelog] IN TAIPEI》演唱會特別命名為「ENCORE安可」返場,其實正是鄭恩地的想念台北心聲,她透露前次來台開唱讓她意猶未盡,更難忘台粉當時的熱情回應和支持,促使她決定首度舉行安可演唱會,與歌迷一起延續這場「Travelog」的旅程。



儘管是「ENCORE安可」返場,寵粉的鄭恩地無論歌單曲目安排及表演都花心思重新安排,除了開場就帶來自己個人專輯多首好歌〈Journey For Myself〉、〈Away〉、〈It's OK〉、〈Hopefully Sky〉、外,有「OST原聲帶歌姬」稱號的她更帶來一連串戲劇主題曲,如《大力女子都奉順》的OST-〈You Are My Garden〉、《請回答1997 》的OST-〈All For You〉,還有經典合唱曲〈Love Day〉,耳熟能詳的旋律掀起全場大合唱,宛如千人KTV般熱鬧!



鄭恩地「中文力」全開,繼上次唱了《月老》的主題曲〈如果可以〉讓歌迷回味不已後,這次來台有備來的她為了給台粉驚喜,特別選了金曲歌后A-LIN的千萬點閱抒情K歌〈摯友〉,字正腔圓的咬字搭配上超有感染力的歌喉,不僅為這首歌增添新面貌外,更讓歌迷見識到鄭恩地「行走CD女王」的唱功!彩蛋連拋的鄭恩地給足除了個人韓文代表曲及中文歌外,更大展翻唱功力連唱兩首英文神曲Shawn Mendes的《There's Nothing Holdin' Me Back》及Lewis Capaldi的《Someone You Loved》,把轉音跟高音技巧發揮到淋漓盡致的她一唱到副歌震攝全場。更牢牢抓住大家的心,誠意十足的歌單獻禮,讓粉絲嗨到不行,掀起全場高潮!



與台粉像朋友一樣互動的鄭恩地特別透露自己正在拍戲的近況,更提到自己的新戲正是跟《大力女子都奉順》的導演合作,而且也是她首次主演有點搞笑的浪漫喜劇,從來沒有嘗試過這這樣戲路的她坦言有點緊張,讓台下歌迷紛紛喊加油為她應援,台下還有歌迷對她喊:「不可以親親(在戲裡)!」讓鄭恩地笑說:「我總會跟粉絲說,在拍戲的那個不是我啦,是那個角色!」她更透露昨晚到抵台後跟工作人員去吃飯時,剛好有駐唱人員在唱這首歌,心裡一則以喜一則以憂,一方面覺得這首歌大家應該會喜歡,另一方面又覺得怕唱不好,結果令人驚喜的超強表演,讓她唱完笑說:「心情很好!」有歌迷現場教她講「心情好」的台語「爽(送)啦!」她開心地現學現賣也講起台語「爽(送)啦!」讓台上台下笑成一片。愛學中文的她還讓歌迷教她講「很好」、「非常好」、「超級好」,可說十分融入現場歡樂氣氛!

