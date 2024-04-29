睽违4年回归！《Road to Kingdom 2》有望下半年播出，韩媒率先爆料xikers等出战

《Road to Kingdom》第2季据韩媒报导计画在下半年播出，随后也有媒体流出参赛名单。

《SPOTV》24日报导Mnet知名男团竞演节目《Road to Kingdom》第2季正以下半年播出为目标，隔日便有另家媒体‎《THE FACT》‎爆料其中三组参赛男团为xikers、THE NEW SIX与8TURN。



xikers为十人男团（金珉縡、朴峻民、崔粹珉、咸珍植、崔岘瑀、金正勋、朴世殷、郑有峻、HUNTER、李豫赞），去年3月由KQ娱乐推出，是人气男团ATEEZ师弟，今年3月发行的第三张迷你专辑《HOUSE OF TRICKY : Trial And Error》曾登上Billboard 200第73名，刷新自身纪录。而就YouTube上MV观看次数来说，主打歌MV首首破千万，出道曲〈TRICKY HOUSE〉仍是他们的第一，拥3300万观看。



THE NEW SIX（原名TNX，禹庆准、崔态训、张贤洙、千晙赩、殷辉、吴省峻）是由P NATION选秀节目《LOUD》脱颖而出的六名选手组成，2022年5月出道，至今发行的四首主打歌MV均有千万点阅，今年3月发行的数位单曲《FUEGO》也包含在内。



八人男团8TURN（地明浩、文载允、杨旻浩、赵允成、郑海敏、赵庆民、李润奎、李承宪）为MNH娱乐旗下，去年出道，今年1月发行第三张迷你专辑《STUNNING》，首周销量（初动）超过11.9万张，比前一张专辑涨了两倍以上销量，足见人气急遽暴涨。销售成绩佳，MV观看次数当然不在话下几乎都破千万点阅，不过出道曲〈TIC TAC〉目前968万还在迈进。



除了以上三团，另外还传出NOWADAYS、OnlyOneOf、ATBO、BAE173与GHOST9参赛。NOWADAYS‎是本月才出道的CUBE娱乐新男团，出道前便获瞩目，主打歌MV已破3000万观看；OnlyOneOf是以成员间亲密互动闻名的男团。

‎ATBO是IST娱乐所推出，同样出道便拥人气，MV均破2000观看；BAE173因阵中有《Produce X1》X1李瀚洁为人所知；‎GHOST9也有《Produce X1》出身成员，崔峻晟、李津宇与李优珍。此三团的共通点是去年都参加过另一档男团竞演节目JTBC的《PEAK TIME》，不过仅BAE173闯进决赛最终获第五名，ATBO第一次合格淘汰式淘汰，GHOST9第二次。



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