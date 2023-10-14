《7人的逃脱》养父为复仇竟使出美男计！7人踏入陷阱互相拆台，神秘的K再下狠手（EP.7）

SBS新剧《7人的逃脱》讲述一个在谎言中消失的少女与牵连其中的7个恶人的故事，由著名狗血编导组合金顺玉、朱东民继《皇后的品格》《The Penthouse》之后三度搭档合作，昨晚播出第7集。

*以下包含《7人的逃脱》第7集关键剧情！



养父与生母

琴罗熙主动接近Matthew，一起冲浪时故意落水引Matthew前来搭救，两人在水下拥吻在一起。 琴罗熙还安排手下拍下亲密瞬间发给媒体，营造两人一见钟情的舆论。 正当琴罗熙以为可以拿下Matthew，却被对方无情警告：这种粗俗的手段，永远没可能合作。



7人的陷阱

Matthew用虚假讯息把7人聚到一起，丢下朱用株的尸体、播放用AI换脸技术制作的方多美影片，逼他们互相指责揪出真凶。 Matthew和姜杞卓在幕后观看闹剧，感慨当年的所谓直播是先进的AI换脸技术所作，必须掌握更大力量才能与幕后BOSS抗衡。

智雅的反抗

韩莫奈再一次抢走宋智雅创作的歌曲，但智雅认为这首歌是为多美而写、莫内没有资格演唱，因此亲自在评委面前表演，同时宣布自己才是原创者。 琴罗熙发现莫内从生小孩到自作曲都一直在骗她，怒而决定解约。





幕后的K

南哲宇手下警察发现济州岛酒店事件的血液样本被调包，怀疑南哲宇也有嫌疑，决定重新调查。 K用变声设备伪造警察妻子求救的声音、骗他离开警局，途中用卡车将其撞死，看著冲天的火光大笑不止。

下集预告里，Matthew表示要通过这7人揪出幕后大BOSS K，狗血智斗让人令人超级期待！Viu Original原创悬疑复仇韩剧《7人的逃脱》逢星期五、六晚上10时30分在黄Viu煲剧平台上架，香港观众亦可收看《优雅的帝国》和《纯情拳击手》等人气韩剧。



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