金世正回归歌手身份连唱两天！誓言以歌声再征服粉丝〜重现《社内相亲》OST「Love，Maybe」！

兼备戏剧与歌手双重身份的金世正於10月14日与15日於新庄Zepp连续两日举办演唱会「The 门」，也象徵希望大家进来此场地，就相当於进入了另一个与金世正共同存在的音乐世界。

一开场金世正就从门后华丽登场，背景投影著一头巨大的鲸鱼游过，颇有海底世界的神秘感觉。金世正看见满场的粉丝们头上都带著她的爱犬「大酱」的图案，让她相当惊喜又开心，也请粉丝们务必留一份送给她。更提到在开演前自己虽然有看见座位上摆放著应援的手幅等等，但自己有忍住不看内容喔！保留粉丝们即将带来的惊喜。



金世正更直接在舞台上展开调查，先请因为戏剧演出而认识她的朋友们举起手来，另外再请从她是歌手时期就喜欢她的朋友们举手，她发现人数的比例竟然是五五波，於是她向戏剧迷喊话：「透过今天的演唱会，我会让大家了解到我是歌手金世正〜」希望展现出她出色的歌上实力。



要演唱抒情歌曲之前，金世正也大谈自己很喜欢台湾电影，大家耳熟能详的《听,说》《我的少女时代》《那些年我们一起追的女孩》《不能说的秘密》她一部都没漏掉，她也说自己非常喜欢描述初恋、纯真又朦胧的电影，更是好奇台湾人是不是都这样谈恋爱的呢？表达出自己对纯爱的向往，不过接下来她也自嘲，自己更是不可能像韩剧中那样的谈恋爱。



金世正更为大家演唱她所主演的电视剧中的OST组曲，尤其当她演唱《社内相亲》中的「Love，Maybe」时，当后方萤幕出现了电视剧中的片段，始祖鸟安孝燮与金世正的甜蜜画面，让全场粉丝们立即大尖叫，而金世正也透露自己与哥哥的好交情，说哥哥看到她演出爱情戏码时总会传来有点尴尬表情的贴图，而她自己也说如果哥哥像韩剧那样谈恋爱，她也会觉得很肉麻看不下去喔！



安可后金世正换了服装再度上台，粉丝们以更大声的尖叫欢呼迎接她，为大家演唱了「Sky Line」，更贴心问大家想听什么歌曲呢？只要在记得歌词的状况下，金世正都一一为大家清唱，例如「Baby I Love You」等等她cover过的歌曲，甚至粉丝们还点唱了音乐剧中的歌曲，让金世正非常惊讶，甚至还准备了中文歌曲「永不失联的爱」以及「有一种悲伤」，即兴清唱也展现了她的好歌喉，让粉丝们一饱耳福。

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