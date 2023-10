李绣至&高亨宇大婚♥ THE ARK合体唱出道曲逼哭粉丝，UNI.T队友、98Line好友胜寛亦献唱祝歌

女团THE ARK与UNI.T出身,正朝演员发展的李绣至(THE ARK时期艺名「Halla(汉拏)」),与话剧演员高亨宇(고형우)昨晚(7日)完成终身大事,圈内好友当然不缺席,包括THE ARK、UNI.T队友,还有98Line好友们。

也许你不熟悉女团THE ARK,但可能听过、看过她们2015年发行的〈The Light〉MV,因为〈The Light〉MV欲表达对世越号遗属的安慰,讨论度相当高,回头一看MV底下留言,不是对世越号表示伤感,就是遗憾THE ARK才成军一年便解散(2015~2016)。而MV女主角正是新娘「汉拏」李绣至。



时隔8年,THE ARK在李绣至婚礼上合体、重新诠释出道曲也是唯一发行曲〈The Light〉,令无数粉丝动容。成员们发布的影片可见原本只有Jane(千载寅)、Euna(全有娜)、Minju(全珉柱)、Yujin(郑有珍)四位成员演唱,李绣至和高亨宇就坐在一旁开心看著演出,但最左边的Jane突然从腰间拿出另一支麦克风邀请李绣至一起上台。李绣至明显不知道成员们准备的惊喜,虽然马上收下麦克风但出场有些踉跄,而高亨宇后来也站出来拿手机拍下这珍贵画面,甚至跳起Point舞蹈。据宾客流出得更多画面,新人出场时也单独跳了〈The Light〉!



除了THE ARK,李绣至后来组成的限定团UNI.T成员当然不缺席,也上台献唱一曲。优熙、杨知元、胤祖、ZN、NC.A、宜珍、豫彬、李玹珠全员出席,唱的是NC.A曾翻唱过的M4〈Melody of you〉,这组合同样也带给婚礼宾客与粉丝网友回忆杀。



more of uni.t's performance in suji's wedding #유니티 #uni_t pic.twitter.com/0o80ntu0KK