李绣至&高亨宇大婚♥ THE ARK合体唱出道曲逼哭粉丝，UNI.T队友、98Line好友胜寛亦献唱祝歌

女团THE ARK与UNI.T出身，正朝演员发展的李绣至（THE ARK时期艺名「Halla（汉拏）」），与话剧演员高亨宇（고형우）昨晚（7日）完成终身大事，圈内好友当然不缺席，包括THE ARK、UNI.T队友，还有98Line好友们。

也许你不熟悉女团THE ARK，但可能听过、看过她们2015年发行的〈The Light〉MV，因为〈The Light〉MV欲表达对世越号遗属的安慰，讨论度相当高，回头一看MV底下留言，不是对世越号表示伤感，就是遗憾THE ARK才成军一年便解散（2015~2016）。而MV女主角正是新娘「汉拏」李绣至。



时隔8年，THE ARK在李绣至婚礼上合体、重新诠释出道曲也是唯一发行曲〈The Light〉，令无数粉丝动容。成员们发布的影片可见原本只有Jane（千载寅）、Euna（全有娜）、Minju（全珉柱）、Yujin（郑有珍）四位成员演唱，李绣至和高亨宇就坐在一旁开心看著演出，但最左边的Jane突然从腰间拿出另一支麦克风邀请李绣至一起上台。李绣至明显不知道成员们准备的惊喜，虽然马上收下麦克风但出场有些踉跄，而高亨宇后来也站出来拿手机拍下这珍贵画面，甚至跳起Point舞蹈。据宾客流出得更多画面，新人出场时也单独跳了〈The Light〉！



이수지 본인 결혼식에서 디아크 빛 추는 거 좋다,,

아름다워요 결혼 축하합니다 pic.twitter.com/b8zE68valn — 백설 (@yebin_princess) October 8, 2023

除了THE ARK，李绣至后来组成的限定团UNI.T成员当然不缺席，也上台献唱一曲。优熙、杨知元、胤祖、ZN、NC.A、宜珍、豫彬、李玹珠全员出席，唱的是NC.A曾翻唱过的M4〈Melody of you〉，这组合同样也带给婚礼宾客与粉丝网友回忆杀。



李绣至「98Line」好友SEVENTEEN胜寛则献唱了自己为网路剧《爱在大都会》所唱的OST〈The Reason〉，据说他在现场表明是自告奋勇献唱祝歌的呢！还笑称当天祝歌阵容根本是音乐节目《不朽的名曲》竞赛阵容。







이유 너무 좋다고





명창 다같이 감상해용

출처: insta:good7919 pic.twitter.com/5hXnBXnz0H — (@bboosarang) October 7, 2023

THE ARK有娜IG除了拍下新郎新娘婚礼上各种珍贵时刻，也和THE ARK成员们合照，还和UNI.T优熙、李玹珠、杨知元、NC.A、ZN，以及「98Line」胜寛、严智、信飞留影纪念，让网友直呼THE ARK和UNI.T联合相当难得，李绣至不同朋友圈的朋友同框画面也非常美好。



还有还有，UNI.T豫彬稍早发出了UNI.T全员合照（外加新郎一人）！



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