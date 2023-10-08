今天是以SM身份来的！「脚踏两条船」的银赫表示：「始源说要买200万的音响、厉旭要买100寸的电视给我们」
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今天是以SM身份来的！「脚踏两条船」的银赫表示：「始源说要买200万的音响、厉旭要买100寸的电视给我们」

KPOP   2023年10月8日   星期日16:43   Hui  

（封面图源：IG@kconofficial、X@heiboe_bl）

SJ在《KCON》后台合体开直播！最爱这种「乱哄哄」的感觉～XD

今年7月，银赫、东海、圭贤离开SM娱乐，但表示依旧会进行组合活动。而本周五、六举行的《KCON SAUDI ARABIA 2023》，Super Junior也参与演出，久违地看到成员们齐聚一堂。

期间，他们还在后台开直播。依旧是吵吵闹闹的模样，让粉丝们看了不自觉笑出来。掌镜的神童表示：「不好意思，银赫应该不行出镜」，银赫回答：「是吗？不是SM的就不能出镜吗？」

（图源：X@heiboe_bl）
（图源：X@heiboe_bl）

（画质真的很差QQ）神童把镜头定格：「这样看的话，只有一个人是SM的（指利特）。」镜头再转向始源和厉旭：「这才是SM的。」银赫不满：「今天是以SM身份来的啊！我们在一起的时候不就是SM的嘛！！！」圭贤也说：「干嘛这样，我们也是有正正当当的签约啊！！！」银赫呐喊：「我也们是SM的啊！！！」

（图源：X@heiboe_bl）

画面里，有3位SM、2位OED（东海、银赫）和1位Antenna（圭贤）。银赫表示：「脚踏两条船、脚踏两条船～」

之后，神童提问：「分享一下公司怎么样吧」，银赫反问：「公司什么怎么样？」利特再问：「有办公室吗？」银赫回答：「什么都有啊～」厉旭说：「需要什么吗？」银赫表示：「始源说要给我们买200万的音响，厉旭说要买100寸的电视。」

▼以下是Super Junior在《KCON SAUDI ARABIA 2023》的精彩舞台！

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