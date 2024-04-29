《泪之女王》丢失了自己名字的朴成焄！韩网：没能超越全宰隽

《泪之女王》登上了tvN史上收视率冠军，不过当然观众的意见并非一面倒的好评，也有令人觉得惋惜的地方。最可惜的除了给观众一个带有悲伤感的Happy Ending之外，就是反派角色尹殷盛。在《黑暗荣耀》给人深刻印象的朴成焄再度饰演恶人，即使《泪之女王》设定他易怒又专情，很可惜在剧中却没能给人留下特别的感觉。

《泪之女王》在最终回冲出了24.8％的超高收视率纪录，超越了当年《爱的迫降》的21.7％，但仍然有些可惜，如同许多观众所留言的，剧情内容仍然过於老套又狗血，在财务管理上漏洞百出的财阀集团，以及动完大型脑癌手术仍然超级美丽像没事一般重新生活的海仁，不过《泪之女王》靠著双金演员的魅力走到了最终回并且创下难以突破的纪录。



剧中饰演反派尹殷盛一角的朴成焄，从一开始到最终都完全没有魅力可言，甚至给了他一个荒唐的结局。对洪海仁的疯狂执念让他说出「就算要死也要把你带走」，最终落得被包围他的警察乱枪扫射而死。其实在剧情一开始的时候，尹殷盛是以华尔街出身的M&A专家登场，对於初恋洪海仁难以忘怀而有残酷的一面。这样的人设应该也能呈现一些专业上或是专情的魅力，如同《黑暗荣耀》的宰隽一样特别。



不过尹殷盛在剧中并没有什么特别的表现，职业与出身看来华丽但也没有特殊表现，如果说他是主要的反派，他却大多是徘徊在海仁身边，等待她与贤佑闹脾气时突然介入，或是剧情后段对失忆的洪海仁扯谎欺骗，显而易见的情节令人感到这个角色没有太多重要性，反而他与生母之间的纠葛用了更多篇幅来说明。比起《黑暗荣耀》中的宰隽，朴成焄在尹殷盛这样的角色中较无法发挥，即便他发怒时大家也觉得「看见宰隽了」。



在《黑暗荣耀》之后朴成焄其实演出了很多作品，包含《陌生人》《诱拐之日》《遗赠的秘密》到今日的《泪之女王》，仍然时常被大家称呼为「宰隽」，也是他目前本人曾透露的苦恼之一。希望他的下一部作品《鱿鱼游戏2》能够再带给大家更新颖更印象深刻的面貌。



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