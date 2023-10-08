THE ARK、UNI.T李繡至丈夫是誰？對象超保密婚禮4天前才公開！新郎浪漫「承認」

曾為女團THE ARK與限定團UNI.T成員，目前正朝演員方向發展的李繡至（THE ARK時期藝名「Halla（漢拏）」），上月5日宣布婚訊但對象保密到家，直至本月3日才公開新郎真面目，話劇演員高亨宇也出面「承認」自己正是本人，這對新人就在昨晚（7日）完成終身大事。

*前情提要：李繡至宣布結婚喜訊♥ 98Line好友信飛、嚴智，及UNI.T隊友豫彬、李玹珠、胤祖、宜珍都送上祝福‎

回顧結婚前4日高亨宇發文：「嗯，沒錯……要和充滿愛、溫暖漂亮且年輕的新娘結婚了。我直到現在都不敢相信如此完美個朋友，對我來說太過好了、很感謝的人，竟然答應要一輩子陪在我身邊、真心信任我且跟隨仍一無所有的我。我也知道爸爸曾說過『你30年人生中做最好的事就是把繡至帶回來』，我……也是那麼想的。」



從高亨宇的文字可以感受將為人夫，而且是李繡至之夫的激動，但他也展露一些幽默：「因為秀智是那麼好的選擇，我也許也是那麼好的人:)」即便如此，我還是成為了所有人都羨慕的男人，為了更有這個資格成為這樣的人，我會努力生活的！」還甜蜜的承諾會維持初衷每天逗繡至笑，更告白「透過你認識的所有人、新的家人，對我來說都是祝福和幸運，真心感謝出現在我的人生中。真的非常愛你♥」。



高亨宇1993年出生，和1998年出生的李繡至差了5歲。高亨宇演戲生涯多演話劇，2019年曾演出電影《長沙里之戰：被遺忘的英雄》其中一名學徒士兵，今年在Netflix影集《末日騎士》也演出一角。



高亨宇曝光多張婚紗照，李繡至更一連發了數張貼文與照片，可見對於婚禮與即將成為新娘喜悅不已。昨（7）日婚禮，從賓客錄下的影像也可見這對新人相當享受在當下，徜徉在幸福之中。（延伸閱讀：李繡至結婚，THE ARK合體唱出道曲逼哭粉絲，UNI.T隊友、SEVENTEEN勝寛亦獻唱祝歌♥‎）



이수지 본인 결혼식에서 디아크 빛 추는 거 좋다,,

아름다워요 결혼 축하합니다 pic.twitter.com/b8zE68valn — 백설 (@yebin_princess) October 8, 2023

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