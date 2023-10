THE ARK、UNI.T李繡至丈夫是誰？對象超保密婚禮4天前才公開！新郎浪漫「承認」

曾為女團THE ARK與限定團UNI.T成員,目前正朝演員方向發展的李繡至(THE ARK時期藝名「Halla(漢拏)」),上月5日宣布婚訊但對象保密到家,直至本月3日才公開新郎真面目,話劇演員高亨宇也出面「承認」自己正是本人,這對新人就在昨晚(7日)完成終身大事。

*前情提要:李繡至宣布結婚喜訊♥ 98Line好友信飛、嚴智,及UNI.T隊友豫彬、李玹珠、胤祖、宜珍都送上祝福‎

回顧結婚前4日高亨宇發文:「嗯,沒錯……要和充滿愛、溫暖漂亮且年輕的新娘結婚了。我直到現在都不敢相信如此完美個朋友,對我來說太過好了、很感謝的人,竟然答應要一輩子陪在我身邊、真心信任我且跟隨仍一無所有的我。我也知道爸爸曾說過『你30年人生中做最好的事就是把繡至帶回來』,我……也是那麼想的。」



從高亨宇的文字可以感受將為人夫,而且是李繡至之夫的激動,但他也展露一些幽默:「因為秀智是那麼好的選擇,我也許也是那麼好的人:)」即便如此,我還是成為了所有人都羨慕的男人,為了更有這個資格成為這樣的人,我會努力生活的!」還甜蜜的承諾會維持初衷每天逗繡至笑,更告白「透過你認識的所有人、新的家人,對我來說都是祝福和幸運,真心感謝出現在我的人生中。真的非常愛你♥」。



高亨宇1993年出生,和1998年出生的李繡至差了5歲。高亨宇演戲生涯多演話劇,2019年曾演出電影《長沙里之戰:被遺忘的英雄》其中一名學徒士兵,今年在Netflix影集《末日騎士》也演出一角。



高亨宇曝光多張婚紗照,李繡至更一連發了數張貼文與照片,可見對於婚禮與即將成為新娘喜悅不已。昨(7)日婚禮,從賓客錄下的影像也可見這對新人相當享受在當下,徜徉在幸福之中。(延伸閱讀:李繡至結婚,THE ARK合體唱出道曲逼哭粉絲,UNI.T隊友、SEVENTEEN勝寛亦獻唱祝歌♥‎)



. a thread of pictures and videos of Lee Suji in her wedding — 231007#이수지 #수지 #디아크 #유니티 #리얼걸프로젝트 #LEESUJI #THEARK #UNI_T #RGP pic.twitter.com/cPffFAMttf