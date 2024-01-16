SEVENTEEN胜寛传担任全新选秀《Build Up》特邀评审，公司证实参与录制

韩媒《EDAILY》今（16）报导了SEVENTEEN胜寛担任全新选秀节目《Build Up》特邀评审。

Mnet全新选秀《Build Up：美声男团生存战》（빌드업 : 보컬 보이그룹 서바이벌暂译）欲拔擢以Vocal（俗称主唱）为主的四人男团，由李多熙主持，评审请来全有组团经历，且歌唱实力了得的SG WANNABE李硕薰、Red Velvet Wendy、NU'EST白虎、BTOB徐恩光、MAMAMOO颂乐与Wanna One金在焕，一字排开相当华丽。



胜寛本身在SEVENTEEN也是Vocal担当，受邀《Build Up》特邀评审，不晓得会在什么样的赛事环节出现？SEVENTEEN所属Pledis娱乐回应其他媒体，仅证实胜寛参与了录影，并未透露太多。



《Build Up》今日亦公开了首集预告，第一集将在26日首播。目前为止，预告已可确认参赛者包含PENTAGON Yeo One、ONE PACT JAY、IMFACT帝业、M.O.N.T Bitsaeon、UP10TION欢喜与善燏、VANNER 泰焕、AB6IX田雄、BDC洪性准、CIX升勋……等等。

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