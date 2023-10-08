李繡至&高亨宇大婚♥ THE ARK合體唱出道曲逼哭粉絲，UNI.T隊友、98Line好友勝寛亦獻唱祝歌

女團THE ARK與UNI.T出身，正朝演員發展的李繡至（THE ARK時期藝名「Halla（漢拏）」），與話劇演員高亨宇（고형우）昨晚（7日）完成終身大事，圈內好友當然不缺席，包括THE ARK、UNI.T隊友，還有98Line好友們。

也許你不熟悉女團THE ARK，但可能聽過、看過她們2015年發行的〈The Light〉MV，因為〈The Light〉MV欲表達對世越號遺屬的安慰，討論度相當高，回頭一看MV底下留言，不是對世越號表示傷感，就是遺憾THE ARK才成軍一年便解散（2015~2016）。而MV女主角正是新娘「漢拏」李繡至。



時隔8年，THE ARK在李繡至婚禮上合體、重新詮釋出道曲也是唯一發行曲〈The Light〉，令無數粉絲動容。成員們發布的影片可見原本只有Jane（千載寅）、Euna（全有娜）、Minju（全珉柱）、Yujin（鄭有珍）四位成員演唱，李繡至和高亨宇就坐在一旁開心看著演出，但最左邊的Jane突然從腰間拿出另一支麥克風邀請李繡至一起上台。李繡至明顯不知道成員們準備的驚喜，雖然馬上收下麥克風但出場有些踉蹌，而高亨宇後來也站出來拿手機拍下這珍貴畫面，甚至跳起Point舞蹈。據賓客流出得更多畫面，新人出場時也單獨跳了〈The Light〉！



이수지 본인 결혼식에서 디아크 빛 추는 거 좋다,,

아름다워요 결혼 축하합니다 pic.twitter.com/b8zE68valn — 백설 (@yebin_princess) October 8, 2023

除了THE ARK，李繡至後來組成的限定團UNI.T成員當然不缺席，也上台獻唱一曲。優熙、楊知元、胤祖、ZN、NC.A、宜珍、豫彬、李玹珠全員出席，唱的是NC.A曾翻唱過的M4〈Melody of you〉，這組合同樣也帶給婚禮賓客與粉絲網友回憶殺。



李繡至「98Line」好友SEVENTEEN勝寛則獻唱了自己為網路劇《愛在大都會》所唱的OST〈The Reason〉，據說他在現場表明是自告奮勇獻唱祝歌的呢！還笑稱當天祝歌陣容根本是音樂節目《不朽的名曲》競賽陣容。







이유 너무 좋다고





명창 다같이 감상해용

출처: insta:good7919 pic.twitter.com/5hXnBXnz0H — (@bboosarang) October 7, 2023

THE ARK有娜IG除了拍下新郎新娘婚禮上各種珍貴時刻，也和THE ARK成員們合照，還和UNI.T優熙、李玹珠、楊知元、NC.A、ZN，以及「98Line」勝寛、嚴智、信飛留影紀念，讓網友直呼THE ARK和UNI.T聯合相當難得，李繡至不同朋友圈的朋友同框畫面也非常美好。



還有還有，UNI.T豫彬稍早發出了UNI.T全員合照（外加新郎一人）！



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