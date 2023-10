李繡至&高亨宇大婚♥ THE ARK合體唱出道曲逼哭粉絲，UNI.T隊友、98Line好友勝寛亦獻唱祝歌

女團THE ARK與UNI.T出身,正朝演員發展的李繡至(THE ARK時期藝名「Halla(漢拏)」),與話劇演員高亨宇(고형우)昨晚(7日)完成終身大事,圈內好友當然不缺席,包括THE ARK、UNI.T隊友,還有98Line好友們。

也許你不熟悉女團THE ARK,但可能聽過、看過她們2015年發行的〈The Light〉MV,因為〈The Light〉MV欲表達對世越號遺屬的安慰,討論度相當高,回頭一看MV底下留言,不是對世越號表示傷感,就是遺憾THE ARK才成軍一年便解散(2015~2016)。而MV女主角正是新娘「漢拏」李繡至。



時隔8年,THE ARK在李繡至婚禮上合體、重新詮釋出道曲也是唯一發行曲〈The Light〉,令無數粉絲動容。成員們發布的影片可見原本只有Jane(千載寅)、Euna(全有娜)、Minju(全珉柱)、Yujin(鄭有珍)四位成員演唱,李繡至和高亨宇就坐在一旁開心看著演出,但最左邊的Jane突然從腰間拿出另一支麥克風邀請李繡至一起上台。李繡至明顯不知道成員們準備的驚喜,雖然馬上收下麥克風但出場有些踉蹌,而高亨宇後來也站出來拿手機拍下這珍貴畫面,甚至跳起Point舞蹈。據賓客流出得更多畫面,新人出場時也單獨跳了〈The Light〉!



除了THE ARK,李繡至後來組成的限定團UNI.T成員當然不缺席,也上台獻唱一曲。優熙、楊知元、胤祖、ZN、NC.A、宜珍、豫彬、李玹珠全員出席,唱的是NC.A曾翻唱過的M4〈Melody of you〉,這組合同樣也帶給婚禮賓客與粉絲網友回憶殺。



more of uni.t's performance in suji's wedding #유니티 #uni_t pic.twitter.com/0o80ntu0KK