众好友为ASTRO文彬庆生！车银优钢琴弹唱、WOOZI守约发新歌，MJ&胜宽&SINB&Umji等分享旧日合照、98Line蛋糕、月亮照片
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众好友为ASTRO文彬庆生！车银优钢琴弹唱、WOOZI守约发新歌，MJ&胜宽&SINB&Umji等分享旧日合照、98Line蛋糕、月亮照片

明星   2024年1月26日   星期五10:35   Sani  

（封面图源：TVDaily，X@offclASTRO，IG@pledis_boos）

今日（1月26日）是ASTRO已故成员文彬的冥诞，一众生前好友纷纷用自己的方式表达纪念。

车银优今日零点在YouTube更新钢琴弹唱《Love is gone》的影片，结尾是他和文彬一起玩烟火的照片。 车银优留言说：「彬啊，最近怎么样？都在做什么？我想像往常一样为你庆祝生日... 你应该在某处看著吧？生日快乐，朋友呀。 」
（图源：YouTube@차은우 CHAEUNWOO截图）

车银优写道：「每次想起你时都会更努力工作，每次想见你时即便再累也会收拾心情做好准备。 我做了电视剧和专辑，推出时一定要看哦！」

「这首歌是想起你时会听来获得安慰的歌曲。 偶然听到的，突然就想到你。 你知道吗？走在路上不论听到什么歌，都像在诉说你的故事、我的故事、我们的故事，你这家伙！总之！好好听。 一直很想你、感谢你、爱你。 我的朋友，彬啊彬啊。 」

ASTRO队友MJ、JINJIN、产贺也通过官方X（Twitter）账号分享与文彬的合照，叮嘱他记得喝海带汤。

SEVENTEEN Woozi遵守和文彬的约定，发行了文彬生前很喜欢的歌曲《什么样的未来》。 这首歌由Woozi作词作曲编曲，去年4月文彬过世后Woozi在他IG留言说，即便和公司打一架也一定会在文彬生日这天把歌曲带来。 Woozi在歌曲介绍栏里写道：「含著爱意的微笑。 绝对不会忘记。 不论在什么样的未来。 」

SEVENTEEN夫胜宽在IG限动PO出生日蛋糕，上面印有98Line好友们的照片、周围还画了蒲公英，并转发《怎样的未来》留言道「谢谢，哥」。
（图源：IG@pledis_boos）

VIVIZ SINB也在IG限动分享生日蛋糕，以及天空中的月亮。
（图源：IG@bscenez）

VIVIZ Umji在IG限动PO出生日蛋糕，留言说：「现在27岁啦。 每一岁都一起成长吧。 祝你生日快乐，彬啊。 好想你。 希望下一个生日不要这么冷啦。 」
（图源：IG@ummmmm_j.i）

很多好友在IG限动分享月亮照片，DK留言说：「彬啊生日快乐，希望你的生日温暖又幸福。 」
（图源：IG@ dk_is_dokyeom）

和文彬同样1月26生日的MONSTA X I.M：「往常今天都会互通电话送上生日祝福，今天有些尴尬呢。 天气好冷。 希望你过得好。 真的很想你。 生日快乐。 」
（图源：IG@ imnameim）

Weki Meki磪有情：「祝贺第27个生日~一直很想你。 不是因为你出现在我梦里才给你过生日哦，我原本就记得欧巴的生日。 你知道的吧？」
（图源：IG@dbeoddl__）

Weki Meki池秀娟：「今天很美。 生日快乐。 」
（图源：IG@ suye.on2di）

此外，ASTRO成员文彬去年4月19日在家中逝世，得年25岁。
（图源：Fantagio）

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