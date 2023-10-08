文秀雅和3个哥哥一起出去玩啦！车银优IG公开4人同游认证照，还附上产贺「纪念文彬」翻唱歌曲link

ASTRO成员车银优昨日在个人IG限动PO出一组出游照片，原来ASTRO三位成员产贺、JIN JIN、车银优一起，和队友文彬的妹妹、Billlie成员秀雅出去玩啦！

车银优公开了3张照片，其中一张是四人合照，秀雅和JIN JIN双手做出爱心pose，银优和产贺则在后排比出脸颊爱心。另一张照片里，四人来到山羊牧场游玩，秀雅用手机跟身后的3个哥哥自拍合照，看起来十分开心。第三张照片中，四位好朋友站在沙滩附近、拿著心形仙女棒围到一起，似乎正准备点火引燃。 看来4个人一起度过了十分愉快的时光！



银优还在限动下方加了一个link，是产贺翻唱日本乐团DISH的歌曲《猫》。 歌词表达对离开之人的想念，希望对方「像猫一样突然出现在面前」。 产贺表示第一次听到这首歌就想起文彬，翻唱时还把歌词里的「你」改成「哥」，借歌声表达对故友的思念之情。



秀雅哥哥、ASTRO成员文彬今年5月19日突然离世，令亲人朋友陷入悲痛。 秀雅休息一段时间后一度复工，上月12日再次因健康原因暂停活动，所属女团Billlie暂时以5人形式活动。 ASTRO三位哥哥经常代替文彬照顾秀雅，让网友感到温暖又感动。



此外，车银优和朴圭瑛合作主演的《犬系恋人》即将在10月11日开播。



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