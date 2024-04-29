「语无伦次自首吸毒」的饶舌歌手是Sik-K？法定代理人严正否认：「是谵妄症」

韩国年初曾爆出有名饶舌歌手向警方语无伦次自首吸毒，今（29）日有媒体批露该歌手是Sik-K，不过Sik-K方面严正否认。

据韩媒今日报导，本月18日Sik-K已遭首尔龙山警察署以涉嫌违反《毒品管制法》移交首尔西部地方检察厅，未进行居留。而移交检察厅的原因正是因为甲基安非他命（俗称冰毒）的检验呈现阳性。而‎Sik-K正是今年1月19日被爆出的「语无伦次自首吸毒」的饶舌歌手。



报导出来后，Sik-K法定代理人发出声明否认，表示Sik-K今年1月15到1月18日因肩膀手术住院，手术期间曾因麻醉注接受异丙酚等精神药品注射，手术过后为了缓解疼痛也射了含曲马多的镇痛剂，对於引发的睡眠障碍也服用了安眠药。1月18日出院后，Sik-K仍因睡眠障碍持续服用院方开立的安眠药，19日清晨出现谵妄症状才会向警方表明吸毒，在此过程中Sik-K根本没有任何机会吸毒。

▼Sik-K IG透露过自己肩膀动了大手术



Sik-K是在首尔国家报勋部附近向执勤的警察表明自己吸毒，当天被带到首尔龙山警察署接受调查，当下他的谵妄症状相当严重，负责的警察让他留下尿液及毛发样本后便让他返家，Sik-K也立即接受精神科治疗，20日结束住院治疗后，目前仍接受门诊治疗。

该声明亦强调Sik-K的检查结果并未检查出甲基安非他命成分，不过Sik-K确实以持有及吸食大麻接受调查，案件也已移交首尔西部地方检察厅，但持有及吸食大麻的时间是在肩膀手术之前，同样和媒体报导的有很大落差。声明最后恳请媒体切勿进行揣测性报导，谴责不实报导易使名誉受损难以恢复。

由於大麻在韩国能合法医用，Sik-K又是在手术前使用，因此韩国网友多是同情Sik-K，认为媒体胡乱报导太夸张，也祝福他、希望他尽早恢复健康。

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