SEVENTEEN搭罗PD综艺不是《花样青春》？ Hoshi直播「嘴滑」泄露团综标题《一起走吧NANA TOUR》，「团服」抢先公开引疯抢！

SEVENTEEN成员Hoshi今日下午直播时透露了新团综的消息,随后节目组立即跟进认证!原来跟罗PD合作的团综不是《花样青春》,而是全新的《NANA TOUR》!

Hoshi在Weverse直播中透露:「结束日本演唱会后去拍了罗PD的NANA TOUR,然后直接去拍MV了。」

随后《花样青春》申孝贞PD在个人IG公开一张图片,表示节目标题是《一起走吧NANA TOUR with SEVENTEEN》无误:「昨天今天都在加速… ㅜㅜ距离开播还很远…需要《MIB星际战警》那个东西,射你一枪再走。既然如此,就先公开标题吧。」《出差十五夜》官方IG也PO出节目标题图,留言说:「比Hoshi晚了,对不起…距离播出确实还蛮远的…但还是先放在这里。再稍等一下下哦!吼吼吼。」

其实SEVENTEEN在直播中已透露过的相关资讯,包括申PD今日公开标题的同款旗子,以及印有《NANA TOUR》的帽衫,下方还印著「「we don't even know where we are going」(我们甚至不知即将前往何方)XD



DK和圆佑也穿著印有自己名字的T恤出镜,很多人表示想要同款T恤!



此外,SEVENTEEN今年5月出演罗PD网综《出差十五夜》抽签抽中《花样青春》全体出演券,上月结束日本东京巨蛋演唱会次日就被发现已低调开始录制!



有网友目击成员们戴著十五夜同款领夹麦克风、和罗PD一起出现在机场,随后被证实在意大利罗马录制节目。 而珉奎还没上飞机就出现弄丢护照的小插曲,DK更在录制初期就自曝「出大事了,好像胖了3kg」,让大家对他们的团综越来越期待啊XD



누가봐도 나PD님 이시



세븐틴 꽃청춘은 현실이된다. 꽃청춘적은 원우 칭찬해요 ~ 뽑은 도겸이 칭찬해요 ~ 복복복복



pic.twitter.com/gbTgSaF4wI — 세봉랜드 (@happysebongland) September 8, 2023

김민규 여권 잃어버려서 못 갈 뻔한 이슈 .. pic.twitter.com/hIiPXxsbXL — (@kmingdol) September 8, 2023

