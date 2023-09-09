SEVENTEEN《花樣青春》開拍！金珉奎在機場弄丟護照，羅PD：「你是故意製造份量嗎？」

之前 SEVENTEEN 出演《出差十五夜》時，「金手」DK 抽到「全員拍攝《花樣青春》」的願望券，讓大家都期待製作組會如何「綁架」13人。

8日， SEVENTEEN 結束東京巨蛋演唱會回到韓國後，被眼尖的粉絲發現成員的衣服上別了和《出差十五夜》同款的麥克風，因此猜測是不是開始錄製《花樣青春》。隨後，tvN也回應：「正在進行《花樣青春》的拍攝，爲了安全和順利的拍攝，無法確認具體部分，敬請諒解。」



（相關新聞：SEVENTEEN開始錄製《花樣青春》！機場照驚現「十五夜同款領夾麥」，羅PD本人也同行～）

在機場的時候就發生小差曲，金珉奎把護照弄丟了，他緊急地打電話給經紀人。羅PD說：「帶著他補辦之後，搭下一班飛機會更好。」更對旁邊的粉絲們說：「孩子們！現在可不是拍照的時候。」號召大家一起找看看，最後真的找到了，可以聽到羅PD有多激動！還叫粉絲把錄到的影片用 AirDrop 傳送給他 XD

김민규 여권 잃어버려서 못 갈 뻔한 이슈 .. pic.twitter.com/hIiPXxsbXL — (@kmingdol) September 8, 2023

羅PD甚至還對金珉奎說：「你是故意製造份量嗎？」讓金珉奎委屈地喊：「說什麼啊～」才剛開始就綜藝之神降臨，已經期待之後會發生什麼事呢！

민규 여권때문에 억울해하는거보 ㅏ ㅠㅠㅠ pic.twitter.com/ytXXK91Rqp — (@k1mmin9) September 8, 2023

而《花樣青春》是海外背包旅行記的真人秀節目，以無預警無準備的方式進行旅行，直到出發最後一刻前各演出成員均全不知情及毫無防備。此前，《請回答1994》成員柳演錫、孫浩俊、Baro出演過「寮國篇」，曹政奭、鄭宇、鄭尚勳、姜河那出演過「冰島篇」，《請回答1988》成員柳俊烈、安宰弘、高庚杓、朴寶劍出演過「非洲篇」，還有 WINNER 也以《新西遊記》外傳出演過「澳大利亞篇」。

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