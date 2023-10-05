《瑞镇家团结大会》让两位实习生差点失去友情！崔宇植猜不出〈血汗泪〉 V：「可以打你一顿吗？」

《出差沟通之神》是刚刚起步的「沟通专家」罗PD，只要需要沟通的地方，他就会跑过去，并亲自到全国各地进行沟通配送的服务项目。

因缺乏沟通而遭到匿名举报的《瑞镇家》举行团结大会，社长李瑞镇、理事郑有美、部长朴叙俊、实习生崔宇植和防弹少年团V久违地聚在一起，受到关注。

公开的预告中，《瑞镇家》的职员们皆表示不知道匿名举报者是谁，引起观众们的兴趣。虽然字幕打著「保障公益举报者的匿名性」，也没有公开举报者的名字，但...只被遮住眼睛，一下子就能看出举报者是郑有美，她说：「我觉得我们社长毫无关心。」



《瑞镇家》爲了团结进行团体跳绳、开心玩游戏、美味用餐、叙旧4个阶段。为了赌上聚餐食物还进行游戏，罗PD说了提示语得接著说后面的字，崔宇植的题目是「血汗（피땀）」他却回答「减掉（빼기）」，让原唱〈血、汗、泪〉的原唱V说：「可以打你一顿吗？」两位实习生差点失去友情 XD



不仅如此，李瑞镇还荒唐地说：「恩？现在这是团结吗？互相撕扯这算是团结吗？」但一旦开始游戏，李瑞镇就会展现最努力的反转魅力。而郑有美在自我介绍游戏中，介绍自己是「煎饺」后又喊了「煎饺4」进行自我攻击，在射鞋对决中，把鞋踢到制作组的标靶上，展现单萌美。



而V还好奇的问如果《瑞镇家团结大会》比《瑞镇家》更成功的话怎么办？李瑞镇就说：「那就不拍《瑞镇家》了，只拍团结大会，这又不就行了～」期待在10月12日播出！

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