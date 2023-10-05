SEVENTEEN搭羅PD綜藝不是《花樣青春》？ Hoshi直播「嘴滑」洩露團綜標題《一起走吧NANA TOUR》，「團服」搶先公開引瘋搶！

SEVENTEEN成員Hoshi今日下午直播時透露了新團綜的消息，隨後節目組立即跟進認證！原來跟羅PD合作的團綜不是《花樣青春》，而是全新的《NANA TOUR》！

Hoshi在Weverse直播中透露：「結束日本演唱會後去拍了羅PD的NANA TOUR，然後直接去拍MV了。」

隨後《花樣青春》申孝貞PD在個人IG公開一張圖片，表示節目標題是《一起走吧NANA TOUR with SEVENTEEN》無誤：「昨天今天都在加速… ㅜㅜ距離開播還很遠…需要《MIB星際戰警》那個東西，射你一槍再走。既然如此，就先公開標題吧。」《出差十五夜》官方IG也PO出節目標題圖，留言說：「比Hoshi晚了，對不起…距離播出確實還蠻遠的…但還是先放在這裡。再稍等一下下哦！吼吼吼。」

其實SEVENTEEN在直播中已透露過的相關資訊，包括申PD今日公開標題的同款旗子，以及印有《NANA TOUR》的帽衫，下方還印著「「we don't even know where we are going」（我們甚至不知即將前往何方）XD



DK和圓佑也穿著印有自己名字的T恤出鏡，很多人表示想要同款T恤！



此外，SEVENTEEN今年5月出演羅PD網綜《出差十五夜》抽籤抽中《花樣青春》全體出演券，上月結束日本東京巨蛋演唱會次日就被發現已低調開始錄製！



有網友目擊成員們戴著十五夜同款領夾麥克風、和羅PD一起出現在機場，隨後被證實在意大利羅馬錄製節目。 而珉奎還沒上飛機就出現弄丟護照的小插曲，DK更在錄製初期就自曝「出大事了，好像胖了3kg」，讓大家對他們的團綜越來越期待啊XD



누가봐도 나PD님 이시



세븐틴 꽃청춘은 현실이된다. 꽃청춘적은 원우 칭찬해요 ~ 뽑은 도겸이 칭찬해요 ~ 복복복복



pic.twitter.com/gbTgSaF4wI — 세봉랜드 (@happysebongland) September 8, 2023

김민규 여권 잃어버려서 못 갈 뻔한 이슈 .. pic.twitter.com/hIiPXxsbXL — (@kmingdol) September 8, 2023

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